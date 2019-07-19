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Pençe-2 Harekatında bir askerin şehit olması

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen piyade uzman onbaşı Mustafa Ünal'ın Konya'nın Çeltik ilçesindeki babaevine Türk bayrağı asıldı

19 Temmuz 2019 Cuma 17:00
Pençe-2 Harekatında bir askerin şehit olması

KONYA (AA) - Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen piyade uzman onbaşı Mustafa Ünal'ın (25) Konya'nın Çeltik ilçesindeki baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

İlçeye bağlı Kaşören Mahallesi'ndeki şehidin baba evine gelen Konya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Tolga Bektaş ve askeri yetkililer, acı haberi baba İsmail Ünal ve anne Fatma Ünal'a verdi.

Oğlunun şehit haberini alan baba İsmail Ünal, "Vatan sağ olsun" dedi. Haberi duyanlar, şehidin babaevine akın etti. Şehidin babaevine dev Türk bayrağı asıldı.

Şehit ailesi dışarıda kurulan çadırda taziyeleri kabul etmeye başladı.

Şehidin cenazesinin, yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kaşören Mahallesi'nde defnedileceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 17:00
  1. Çeltik Şehit
  2. Konya
  3. Mustafa Ünal

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