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Pençe-2 Harekatında bir asker şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı:- "Pençe-2 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5'i hafif olmak üzere 6 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır"

19 Temmuz 2019 Cuma 16:32
Pençe-2 Harekatında bir asker şehit düştü

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit edildi, 5'i hafif olmak üzere 6 asker de yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-2 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5'i hafif olmak üzere 6 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bölgedeki operasyonların hava destekli olarak aralıksız devam ettiği bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." denildi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 16:32
  1. Milli Savunma Bakanlığı

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