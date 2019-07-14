0553 313 94 23

Pençe 2 Harekatı’nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe 2 Harekatı kapsamında teröristlerle sağlanan sıcak temasta 1’i yaralı olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi.

14 Temmuz 2019 Pazar 12:32
Pençe 2 Harekatı’nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe 2 Harekatı kapsamında teröristlerle sağlanan sıcak temasta 1’i yaralı olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi.


Pençe-2 Harekatı kapsamında; daha önce Hava Kuvvetleri tarafından da vurulmuş, bir odası kiler, iki odası kadın terörist yatma yeri olarak kullanıldığı değerlendirilen üç odalı mağara içerisinde, 2 adet Doçka uçaksavar mühimmat kutusu (40’lı paket), muhtelif yiyecek ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi.


Mağaranın yakınındaki bir sığınakta ise 7,5 kw. jeneratör bulundu. Başka bir bölgedeki mağara içinde ise kullanıma hazır, bakımı yapılmış Doçka uçaksavar silahı ele geçirildi. Komandolar tarafından ele geçirilen mağara, sığınak ve malzemeler kullanılamaz hale getirildi.


Teröristlerle sağlanan temas neticesinde de biri yaralı olarak ele geçirilen olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece, Pençe Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68 oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 12:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karaman Belediyesinden çevre ve yeşil alan çalışmaları
    1. Karaman Belediyesinden çevre ve yeşil..
    2. 3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz!
    3. Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha..
    4. Güneş gözlüğü sadece aksesuar değil
    5. S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze..
    6. 15 Temmuz’da şehit olan emniyet..
    7. Mersin’de ’Et Borsası’ tartışıldı
    8. Pençe 2 Harekatı’nda 4 terörist daha..
    9. Mahalleye esrarengiz böcek istilası!..
    10. KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek..
    11. Vali Demirtaş’tan 15 Temmuz..
    12. FETÖ'ye karşı yurt dışındaki mücadele..
    13. Manisa’da otomobil su kanalına uçtu
    14. Tağut nedir?
    15. Arseven'den 'ince' mesaj: Bu..
    16. Bulgaristan’dan Bilecik’e tarih gezisi
    17. Anadolu Üniversitesi İngiltere..
    18. Söke, 15 Temmuz Demokrasi Destanını..
    19. Pençe'de öldürülen terörist sayısı..
    20. Sınava son bir dakika koşusu
    21. Başkan Sekmen’den 15 Temmuz mesajı
    22. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “FETÖ;..
    23. Dünya Su Sporları Şampiyonası
    24. Dünyanın en ünlü kentinde hayat resmen..
    25. İspanya’da Boğa Festivali’nin son..
    26. Ukrayna, çocuk tacizcilerini hadım..
    27. Pehlivan; “Duruşumuz, Türk millettir”
    28. "15 Temmuz milletin, devletine tüm..
    29. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş’ten..
    30. Deniz Kuvvetlerine yeni yetenekler..
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun