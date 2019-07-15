Pençe-2 Harekatı kapsamında 3 odalı mağaradaki malzemeler imha edildi
Pençe-2 Harekatı kapsamında teröristlerin erzak deposu olarak kullandığı 3 odalı yeraltı mağarsındaki malzemeler imha edildi.15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:08
Pençe-2 Harekatı kapsamında teröristlerin erzak deposu olarak kullandığı 3 odalı yeraltı mağarsındaki malzemeler imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Harekatı kapsamında sağ olarak ele geçirilen PKK’lı teröristlerin verdiği bilgiler doğrultusunda erzak deposu olarak kullanıldığı belirlenen 3 odalı yeraltı mağarasının içerisindeki gıda malzemelerinin imha edildiğini bildirdi.
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