Pençe-2 Harekatı kapsamında 3 odalı mağaradaki malzemeler imha edildi Pençe-2 Harekatı kapsamında teröristlerin erzak deposu olarak kullandığı 3 odalı yeraltı mağarsındaki malzemeler imha edildi.

Pençe-2 Harekatı kapsamında teröristlerin erzak deposu olarak kullandığı 3 odalı yeraltı mağarsındaki malzemeler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Harekatı kapsamında sağ olarak ele geçirilen PKK’lı teröristlerin verdiği bilgiler doğrultusunda erzak deposu olarak kullanıldığı belirlenen 3 odalı yeraltı mağarasının içerisindeki gıda malzemelerinin imha edildiğini bildirdi.

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