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Pençe-2 Harekatı

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen harekatta 5 odalı mağara ve 12 farklı sığınakta bir Milan tanksavar füzesi, bir drone, çok sayıda mühimmat, EYP düzenekleri, el bombaları ile bir kamyonet belirlenerek imha edildi

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:39
Pençe-2 Harekatı

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-2 Harekatı'nda 5 odalı mağara ve 12 farklı sığınakta bir tanksavar füzesi, bir drone, çok sayıda mühimmat, el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekleri, el bombaları ile bir kamyonetin tespit edilerek imha edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Pençe-2 Harekatı'nda tespit edilen 5 odalı mağara ve 12 farklı sığınakta, bir Milan tanksavar füzesi, bir drone, çok sayıda mühimmat, EYP düzenekleri, el bombaları ile bir kamyonetin belirlenerek imha edildiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:39
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. Pençe-2

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