ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-2 Harekatı'nda 5 odalı mağara ve 12 farklı sığınakta bir tanksavar füzesi, bir drone, çok sayıda mühimmat, el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekleri, el bombaları ile bir kamyonetin tespit edilerek imha edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Pençe-2 Harekatı'nda tespit edilen 5 odalı mağara ve 12 farklı sığınakta, bir Milan tanksavar füzesi, bir drone, çok sayıda mühimmat, EYP düzenekleri, el bombaları ile bir kamyonetin belirlenerek imha edildiği belirtildi.