Rodallega'dan ayrılık kararı: Yakında ayrılacağım Alanyaspor maçında kaçırdığı penaltı sonrası protesto edilen Trabzonsporlu golcü Rodallega, "Yakında ayrılacağım." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un sahasında Alanyaspor'a 2-0 mağlup olduğu maçta penaltıyı "panenka" vuruşla kaçıran Hugo Rodallega'ya bordo-mavili taraftarlar tepki gösterdi. Kaçırdığı penaltı için Instagram hesabından özür dileyen Kolombiyalı futbolcunun, bir taraftarın "Evine dön" yorumuna "Yakında", "Haziran'da" diye cevap vermesi dikkati çekti. Ayrılık sinyali veren Rodallega'nın Trabzonspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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