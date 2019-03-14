0553 313 94 23

PEN America'dan Suudi kadın aktivistlere "Yazma Özgürlüğü Ödülü"

Uluslararası yazarlar kuruluşu PEN America, Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan kadın aktivistler Nuf Abdulaziz, Luceyn el-Hezlul ve Eman el-Nafcan'ı, "Yazma Özgürlüğü Ödülüne" layık gördü -PEN America Üst Yöneticisi Suzanne Nossel:- "Bu kadınlar (Abdulaziz, El Hezlul ve El Nafcan) dünyanın en kadın düşmanı hükümetlerinden birisine meydan okudu"

14 Mart 2019 Perşembe 19:02
PEN America'dan Suudi kadın aktivistlere "Yazma Özgürlüğü Ödülü"

NEW YORK (AA) - Uluslararası yazarlar kuruluşu PEN America, Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan 3 kadın aktiviste "Yazma Özgürlüğü Ödülü" verdi.

PEN America, her yıl yaptıkları çalışmalar nedeniyle hapse mahkum edilen yazarlara verdiği Yazma Özgürlüğü Ödülü'nün sahiplerini açıkladı.

Kuruluş, bu yılki ödüle Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan kadın aktivistler Nuf Abdulaziz, Luceyn el-Hezlul ve Eman el-Nafcan'ı layık gördü.

PEN America Üst Yöneticisi Suzanne Nossel yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'daki geçiş sürecinde insan hakları ve uluslararası hukukun çöktüğünü" vurguladı.

Nossel, "Bu cesur kadınlar, (Abdulaziz, El Hezlul ve El Nafcan) araba kullanmak, kendi hayatlarını idame ettirme hakkı elde etmek ve ülkelerindeki kadınları 21. yüzyılda hiçbir yeri olmayan Orta Çağ esaretinden kurtarmak için tüm dünyaya ilham oldu. Bu kadınlar, dünyanın en kadın düşmanı hükümetlerinden birisine meydan okudu." ifadelerini kullandı.

PEN yetkilileri, 21 Mayıs'ta New York Manhattan'da düzenlenecek ödül töreninde, ödülleri kadın aktivistler adına kimin alacağının henüz netleşmediğini belirtti.

- Ödül alan Suudi kadın aktivistler kimdir?

Ödül alan kadın aktivistler, Suudi Arabistan'da kadınlara uygulanan araba kullanma ve seyahat yasaklarına karşı seslerini yükselten isimlerdi.

Gazeteci ve blog yazarı Abdülaziz, uzun yıllar Suudi Arabistan'daki insan hakları ihlalleri hakkında yazılar yazıyordu.

Aktivist El Hezlul ise ülkesindeki kadınların araba kullanma yasağına en çok karşı gelen isimler arasındaydı.

Blog yazarı ve dil bilimci profesör El Nafcan'ın yazıları da The Guardian ve CNN gibi uluslararası basın kuruluşlarında yayımlanıyordu.

- Kadın aktivistlere işkence iddiaları

Aralarında Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün de bulunduğu birçok insan hakları grubu, kadınların araba kullanma hakkı için kampanya sürdüren 8 kadın aktiviste, elektrik şokuyla işkence yapıldığı ve kadınların kırbaçlandığını belirtiyor. Bu örgütlerin raporlarında ayrıca, kadınların cinsel tacize maruz kaldıkları, tecavüzle tehdit edildikleri ve avukatlara erişiminin önlendiği iddia ediliyor.

Araba kullanma ve seyahat yasaklarına karşı seslerini yükselten 3 kadının da aralarında bulunduğu kadın aktivistler geçen yıl tutuklanmış, ülkede kısa bir süre sonra ise kadınlara araba kullanma hakkı tanınmıştı.

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda cinayete kurban gitmesinin ardından, Suudi Arabistan'ın insan hakları ihlalleri tekrar gündeme gelmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 19:02
  1. PEN
  2. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükşehir’de renkli meclis
    1. Büyükşehir’de renkli meclis
    2. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener,..
    3. Sanko Üniversitesi’nde 14 Mart Tıp..
    4. Kayseri'de 12 öğrenci, yemekten sonra..
    5. Karabük’te TYP kapsamında 300 işçi..
    6. Çamaşırları toplamayınca komşuları..
    7. İsrail Eğitim Bakanı Bennett: C..
    8. Polonya'da, öldürülen Türk öğrenci..
    9. Bakan Pakdemirli İzmir'de temel atma..
    10. Ankesörlü telefon operasyonunda 3..
    11. Komşusunu öldüren muhtara 32 yıl hapis
    12. Kılıçdaroğlu’nun Adıyaman temasları
    13. "Orta Doğu'da istikrar dünya barışının..
    14. Liverpool'dan Beşiktaş'a Karius..
    15. Trump'tan May'e "tavsiyemi dinlemedi"..
    16. Kahramanmaraş’ta cezaevi firarisi..
    17. Elazığ’da 3 hırsızlık şüphelisi..
    18. Hindistan’da yaya üst geçidi çöktü: 1..
    19. Savunmasında 15 Temmuz'daki..
    20. Sanko Okulları Yıldız Erkek Tenis..
    21. GÜNCELLEME - Bursa'da PTT şubesinden..
    22. Şuhut’ta 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
    23. Trafik polisi, görevli gittiği kaza..
    24. FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon"..
    25. İstanbul için son anket sonuçları..
    26. Meteorolojiden yağış uyarısı
    27. Eski Danıştay üyesine hapis cezası
    28. Müslüman Kardeşler, darbe sonrası..
    29. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    30. D vitamini eksikliği | D vitamini..
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu