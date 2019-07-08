Pemra Özgen, Portekiz'de zirvede - Milli tenisçi, Portekiz'de düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvada şampiyonluğa ulaştı



İSTANBUL (AA) - Milli tenisçi Pemra Özgen, Portekiz'de düzenlenen Obidos Ladies Açık turnuvasının tek kadınlar kategorisinde şampiyon oldu. Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pemra Özgen, 25 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde Fransız Oceane Dodin ile karşılaştı. Milli tenisçi, rakibini 3-6, 6-4 ve 6-3’lük setlerle 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.



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