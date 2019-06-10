Pempe Boraze Cinayeti Davası’nda gelin ve iki kızı tek dosyada yargılanacaklar

Kayseri’de kesik baş cinayeti olarak bilinen ve 6 yıl sonra aydınlatılan davada babaannesini nacak ve bıçak ile öldürdüğü iddiası ile 10 yıl hapis cezası alan 18 yaşındaki kızın kararını istinaf mahkemesi bozdu. Tutuksuz sanık gelin S.B., kızları tutuklu sanık F.B. ile firari R.K., babaanne Pembe Boraze’yi öldürdükleri iddiası ile ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek üst soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan Temmuz ayının ilk haftasında 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tek bir dosyada yargılanacaklar.

6 yıl sonra 82 kişiden ifade alındı ve gerçek ortaya çıktı

28 Nisan 2012 tarihinde ilçeye bağlı Kayapınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda 82 yaşındaki Pembe Boraze, evinin balkonunda boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulundu. Kamuoyunda ’Kesik Baş Cinayeti’ olarak da bilinen ve aradan geçen 6 yılda olayın faillerinin bulunamaması üzerine İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hüseyin Bekmez’in talimatı üzerine özel ekip kuruldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinden dedektiflerin de desteğiyle, Pembe Boraze dosyası yeniden incelemeye alındı. 6 ay süren teknik takip ve 82 kişiden alınan ifadeler sonucu yaşlı kadının, torunları R.K. ve F.B. tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yaşlı kadının olay tarihinde 17 yaşındaki torunu F.B., gelini S.B. (56) ve oğlu F.B. (55) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İfadelerden elde edilen bilgilere göre yaşlı kadının torunlarının namusu hakkında dedikodu yaptığı iddiasıyla torunları F.B. ile R.K. tarafından öldürüldüğü belirlendi. Diğer cinayet şüphelisi olan torunu R.K. için yurtdışında bulunduğundan dolayı yakalanması için arama kararı çıkarıldı. Gelin S.B. hakkında başka bir soruşturma açıldığı öğrenilirken, F.B. ve R.K. hakkında ‘kasten nitelikli adam öldürme’ suçundan dava açıldı. Firari R.K.’nin dosyası tefrik edildi.

TV programına katıldılar

Kamuoyunda ’Kesik Baş Cinayeti’ olarak da bilinen cinayetin ardından olayın şüphelilerinin, faili meçhul olayları araştıran bir televizyon programına da katıldığı belirlendi. Cinayete kurban giden Pempe Boraze’nin yapılan otopsisinde vücudunda 12 nacak ve 6 bıçak darbesi olduğu tespit edildi.

Küçük kızları 10 yıl hapis cezası almıştı

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 29 Kasım 2018’de görülen davada tutuklu sanık F.B.’ye ‘üstsoydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Olayda tahrik olduğu kanaatine varan mahkeme, sanığın olay tarihinde yaşının 18’den küçük oluşu, haksız tahrik indirimi ve duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurarak neticeten sanık F.B.’ye 10 yıl hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İstinaf, yerel mahkemenin kararını bozdu

Temyize giden bu kararı İstinaf Mahkemesi usül yönünden bozdu. Dosyayı ve yerel mahkemenin kararını inceleyen İstinaf, tutuklu sanık F.B.’nin tek başına yargılanmaması, diğer sanıkların dosyalarının tefrik edilmemesi ve anne ile iki kızının tek dosyada yargılanması gerekçeleriyle yerel mahkemenin kararını bozdu.

1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 19 Haziran’da görülecek olan davada ise mahkeme heyetinin öldürülen Pembe Boraze’nin gelini tutuksuz sanık S.B. ile Almanya’da firari olan ve kırmızı bülten ile yakalaması bulunan torunu sanık R.K.’nin dosyasını, İstinaf’ın verdiği karar doğrultusunda F.B.’nin dosyası ile birlikte tek dosya halinde birleştirilmesi için 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermesi bekleniyor.

Temmuz’da anne ile iki kızı tekrar yargılanacaklar

Tutuksuz sanık gelin S.B., kızları tutuklu sanık F.B. ile firari R.K., tek bir dosyada babaanne Pembe Boraze’yi öldürdükleri iddiası ile ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek üst soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan Temmuz ayının ilk haftasında 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacaklar.

Gelin ifadesinde ‘bayıldım’ demişti

Öte yandan gelin S.B., 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu sanık F.B.’nin yargılandığı dosyada tanık olarak dinlenmişti. Gelin S.B., 6 Temmuz 2018’de görülen davanın ilk celsesinde, “Biz olayın üzerine geldik. Kayınvalidemi kızım öldürmedi. Eşim F.K., kızlarım ve ben hep birlikte kayınvalidemin olduğu yere gittik. Ben kanı görünce bayıldım. Ayıldığımda kapı önünde oturuyordum. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Kayınvalidem dedikodu yaparmış, komşular anlatırdı. Benim, kızlarım hakkında konuşurmuş. Kızım R.K. ve nişanlısı konusunda, kızım F.B. ile işi konusunda ve benimle ilgili gezmem konusunda dedikodu yaparmış. Tanıkların söyledikleri hep iftira, Emniyet’te zorla ifade verdirdiler, okumam yazmam yok, o yüzden okumadan imzalattılar” diye ifade vermişti.