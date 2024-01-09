Pembe ve gri sürücü ehliyetleri değişiyor

Almanya’da ehliyetler, sürücülerin doğum tarihlerine veya sürücü belgelerinin düzenleme yılına göre sırasıyla değiştirilmek zorunda. Bu yıl 1965 ile 1970 yılları arasında doğan ve hâlâ pembe veya gri ehliyet belgesine sahip olanlar, belgeyi 19 Ocak 2024’e kadar değiştirmek zorunda. Çek kartı büyüklüğündeki yeni ehliyetlerin, daha güvenli olduğu için değiştirilmesi zaruri hale geldiği bildiriliyor.

ARABALARA MAVİ ETİKET ŞART

Kısa adı TÜV olan arabaların fenni muayene etiketlerine ilişkin de yeni yılda bir değişiklik söz konusu. Arabasında yeşil renkli TÜV veya HU etiketi bulunanların, 2024 yılında bir kontrol noktasına gidip, teknik sorun yoksa yeni bir mavi plaket almaları gerekiyor. Ağır vasıta araçlar için, kısa adı ‘Maut’ olan otoyol vinyeti uygulamasının kapsamı genişletiliyor. Bu yılın başından itibaren 3.5 tonluk ağır vasıta araçlar için de vinyet alınması gerekiyor. 7.5 tonun altındaki ağır vasıta iş amaçlı kullanılan ağır vasıta araçlar ise vinyet uygulamasından muaf tutuluyor.

E-REÇETE ZORUNLU HALE GELİYOR

Almanya’da ocak ayından itibaren hekimler, reçete ile satılan ilaçlar için kısa adı e-reçete olan elektronik reçete düzenlemek zorundadır. Sigortalılar, e-reçetelerini, eczanelerde tercihe göre kâğıt olarak veya akıllı cep telefonlarında kayıtlı olan uygulama veya elektronik sağlık kartı ile kullanılabilirler.

EK İZİN HAKKI

2024’ten itibaren yasal olarak sigortalı çalışan ebeveynler, çocukları hastalığında ve bundan dolayı işe gidemediklerinde, şimdiye kadar olan 10 iş gününe kadar olan ek izin haklarına beş gün daha eklenerek, evde kalma süresi 15 güne çıktı. Tek başına yaşayan ebeveynler için bu süre 20 yerine 30 güne çıktı. Koronavirüse bağlı pandemi döneminde, 30 güne kadar Almancası ‘Elternzeit’ olan ebeveynlik izni düzenlemesi, 2024’te sona erdi.

EBEVEYNLİK PARASI

Almancası Elterngeld olan ebeveynlik parası için gelir sınırları 2024’te düşürüldü. Şu ana kadar, gelirlerini ortaklaşa vergilendiren ebeveynlerden, yıllık geliri 300 bin Euro’ya kadar olan ebeveynler ile yıllık geliri 250 bin Euro’ya kadar olan yalnız yaşayan ebeveynler, söz konusu ebeveynlik parası için başvurabiliyordu. Nisan 2024’ten itibaren bu gelir sınırı iki aşamada önce yılda 200 bin Euro’ya, Nisan 2025’ten itibaren ise 175 bin Euro’ya düşürülecek. Diğer bir ifadeyle, ebeveynlik parası alma hakkının kapsamı daraltılıyor ve düşürülen yıllık gelir sınırının üzerinde kazancı olan yüksek gelirli ebeveynler bu haktan yararlanamayacaklar.

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