'Pembe Panter' lakaplı ahlaksız kadın yakalandı

Adana'da sosyal medya üzerinden anlaşıp geceliği 3 bin TL'ye 'Vip' fuhuş yaptığı ve fuhuşa yer temin ettiği ileri sürülen "Pembe Panter" lakaplı kadın yakalandı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ANLAŞTIĞI TAPTANDI

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 yaşındaki Ayşe B.'nin sosyal medya üzerinden anlaştığı kişilerle fuhuş yaptığı ve fuhuşa yer temin ettiğini saptadı. Bunun üzerine polis düzenlendiği operasyonla Ayşe B.'yi gözaltına aldı. 'Pembe Panter' lakabıyla 'Vip' fuhuş yaptığı iddia edilen Ayşe B.'nin, anlaştığı kişilere sosyal medyadan görüntülü olarak kendisini gösterdiği öğrenildi.

FUHUŞA YER DE TEMİN EDİYOR

Sosyal medya üzerinden anlaştığı kişilere lüks otellerde geceliği 3 bin liradan 'Vip' fuhuş yaptığı iddia edilen Ayşe B'nin aynı zamanda 500 TL'ye fuhuşa yer temin ettiği belirtildi. Ayşe B. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.