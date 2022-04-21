Pelin Gündeş kimdir? Pelin Gündeş nereli kaç yaşında ne iş yapıyor? Pelin Gündeş hayatı:

Pelin Gündeş kimdir, kaç yaşında? Pelin Gündeş nereli? İşte Pelin Gündeş'in hayatı ve biyografisi, özgeçmişi:

Pelin Gündeş kimdir?

Pelin Gündeş Bakır 13 Mart 1972 istanbul Kadıköy'de doğdu. Pelin Gündeş Bakır, 1972 yılında Kadıköy'de doğdu. Babasının adı Erhan, annesinin adı ise Maral'dır. Aslen Kayseri'nin Melikgazi ilçesindendir. Pelin Bakır, lise eğitimini Kadıköy Anadolu Lisesi'nde birincilikle tamamladı.1993 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nin İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. İngiltere'de inşaat mühendisliği alanında Imperial College London'dan diploma ve yine aynı üniversiteden beton yapılar dalında master dereceleri aldı. 2000 yılında yedi ay boyunca FEMA'da afet yönetimi ve deprem konularında eğitim gördü. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde deprem mühendisliği alanında doktora eğitimini tamamladı.

Bakır, 2004'te İTÜ'de deprem ve yapı mühendisliği dallarında doçent, 2010 Nisan ayında ise profesör oldu. İTÜ'nün yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi'nde ve Almanya'da Berlin Teknik Üniversitesi'nde dersler verdi. Pelin Gündeş Bakır, 2011 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Kayseri 5. sıra milletvekili adayı oldu. AK Parti'nin 12 Haziran'daki seçimler sonucunda Kayseri'deki 9 milletvekilliğinden 7'sini kazanmasıyla birlikte, Pelin Bakır da meclise girmeye hak kazandı. Böylece 3. dönem milletvekili Ferruh Güpgüp ve 21. dönem milletvekili Sevgi Esen'den sonra Kayseri'nin üçüncü kadın milletvekili oldu. Bakır, Ekim 2011'de partisinin Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyeliğine seçildi. Pelin Bakır, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Hastanesi başhekimi İhsan Bakır ile evlidir. Çiftin üç çocukları vardır. Bakır'ın amcası Demokrat Parti'den dört dönem Kayseri milletvekilliği yapan Kamil Gündeş'tir.