Pelikan için seferber oldular

İZMİR (AA) - İzmir'de gagasına misina, olta iğnesi ve ip parçaları dolanan pelikanı kurtarmak için çaba gösteren vatandaşlar, yaklaşık 2 saatlik çabaya rağmen başarısız oldu.

Pasaport semtindeki Konak Pier kıyılarında bir pelikanın gagasına oltadan koptuğu değerlendirilen misina, iğneler ve ip parçaları dolandığını ve kuşun gagasını açamadığını gören vatandaşlar, balık uzatarak pelikanı sahile çekmeye çalıştı.

Bu sırada bazı vatandaşlar kepçe file ve ağ ile kuşu yakalamaya çalışırken bazılarının da kıyıya yaklaşması halinde denize atlamak için soğuğa aldırmadan kıyafetlerini çıkardığı gözlendi.

Tüm çabaların sonuçsuz kalması üzerine olay yerine deniz polisi ve İzmir İtfaiyesine bağlı AKS 110 ekibi çağrıldı.

Bir botla pelikanı takip eden ekipler, uzun süren kovalamacaya rağmen kuşun havalanarak uzaklaşması nedeniyle başarı sağlayamadı.

Ekipler, pelikanın tekrar bölgeye gelme ihtimali bulunduğunu belirterek esnaftan kuşun görülmesi halinde ihbarda bulunmasını istedi.

Bölgede işletmecilik yapan Hüseyin Alkan, pelikanı gören herkesin duyarlılık göstererek yakalamak için çaba sarf ettiğini, yaklaşık 2 saatlik çabaya rağmen başarılı olamadıklarını söyledi.

Alkan, "Vatandaşlar duyarlı davrandı, herkes elinden geleni yaptı, biz de elimizdeki balıkları vermeye çalıştık. AKS ekibi kepçeyle yakalamaya çalıştı, sürekli uçtuğu için yakalayamadılar ama alıştı herhalde, buraya tekrar gelir. Bu sefer yakalarız inşallah." dedi.