Pekmez’den kurban uyarısı

Mersin Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Erdal Pekmez, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşları kurbanlık alımında ve kesiminde dikkat edilmesini gereken konularda uyardı.

Kurban kesiminin dinimize uygun olarak yapılması, hijyen ve sağlık koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Pekmez, kurbanın kesilmesi ve etlerin parçalara ayrılarak kıyma çekimi yapılmasının et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren odaya kayıtlı, resmi onayı bulunan iş yerleri tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.

Kurban Bayramının yaz ayına denk gelmesi nedeniyle sıcaklık ve iklim şartlarının bu yılda risk faktörü olarak öne çıkacağını belirten Pekmez, kurban alırken, ’kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün olması, iki gözünün veya bir gözünün kör olması, dişlerinin tamamının veya çoğunun düşmüş olması, boynuzlarının birinin veya ikisinin kökünden kırılmış olması, kulağının veya kuyruğunun yarıdan fazlası kesilmiş olması, memelerinin başlarının kopmuş olması’ gibi konulara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Pekmez, kurban kesimi esnasında dikkat edilmesi gereken konularla ilgili olarak ise şu bilgileri verdi; "Kurbanlık hayvanın kesim yapılacağı alanda hayvanın eti ile temas edecek kirliliğe mahal verilmemesi için kesim yapılacak alan mutlaka hijyen kurallarına uygun olmalı. Kurban kesimi yapacak olan kişinin işin ehli olmasına dikkat edilmelidir. Hayvana eziyet çektirmeden, hijyen kurallarına dikkat eden ve eti telef etmeden uygun parçalara ayırabilecek kişiler kesim için tercih edilmelidir. İl ve ilçe belediyelerinin belirlediği kesim alanlarında veya kesim için özel izin alınan yerlerde kesim yaptırmalıdır. Sokak ortası gibi hayvan kesimi için uygun olmayan yerlerde kurban kesimi yapılmamalıdır. Kurban kesildiğinde ön temizlik işlemleri yapılıp güneş ışınlarına maruz kalmayarak yeterli oranda soğutma yapıldıktan sonra uygun paketleme materyalleri ile paketlenerek vakit geçirmeden muhafaza altına alınmalıdır. Kıymalık çekimi için tercih edilen iş yerlerinde bakımsız, paslı makinelerle kıyma çekimi yapılmamasına dikkat edilmelidir.”