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Pekmez el emeği göz nuru eserleri inceledi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez, sosyal entegrasyonu gerçekleştirmek amacıyla Halk Eğitim Merkezi tarafından Suriyeli vatandaşlara yönelik açılan mesleki kursları ziyaret etti.

12 Mart 2019 Salı 17:49
Pekmez el emeği göz nuru eserleri inceledi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez, sosyal entegrasyonu gerçekleştirmek amacıyla Halk Eğitim Merkezi tarafından Suriyeli vatandaşlara yönelik açılan mesleki kursları ziyaret etti.


Vali Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’nun eşi Fulya Kutlu ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper’in eşi Kezban Alper’le birlikte Suriyeli vatandaşlar için açılan meslek edindirme kurslarında kadınların ürettiği el emeği göz nuru eserleri inceledi. Yaklaşık 60-70 kursiyerin katıldığı kurslarda Suriyeli bayanlar, meslek, Türkçe öğrenim, takı tasarım, giyim ve el nakışları sanatı öğreniyor. Vali Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez, Suriyeli kadın kursiyerlerinin el emeği göz nuruyla hazırladığı birbirinden güzel eserleri yakından inceleyerek bayan kursiyerler ve öğretmenlerle sohbet edip, yaptıkları dikiş ve nakış el ürünleri hakkında bilgi aldı. Yeşim Pekmez, açılan kursların mesleki açıdan Suriyeli vatandaşlara büyük kazanımlar getirdiğini belirterek, “Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan bu kurslar sayesinde Suriyeli kadınlarımız aile bütçesine katkıda bulunmaktadır. Bu ürünlerin hazırlanmasında yüreğini ortaya koyan ve emek veren bütün Suriyeli kardeşlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:49
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