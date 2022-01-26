Pekin'de yerel kaynaklı 14 Kovid-19 vakası tespit edildi

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, Fıngtay ilçesinde 9, Çaoyang'da 3, Daşing ve Şiçıng'da 1'er yerel vaka görüldü.

Vakaların tamamının, ilk kez Pekin'in güneybatısındaki Fıngtay ilçesinde soğuk zincir taşımacılık sektörü çalışanlarında ortaya çıkan vakalardan kaynaklandığı belirtildi.

Başkentteki yerel kaynaklı vakaların iki ayrı yayılma öbeğinde toplandığı tahmin ediliyor. Soğuk zincir taşımacılık sektörü çalışanlarında ortaya çıkan, Delta varyantı taşıyan vakaların görüldüğü grupta 54, Kanada'dan gelen bir posta gönderisinden bulaştığı tahmin edilen ve Omicron varyantı taşıyan vakaların yayıldığı grupta ise 8 vaka kaydedildi.

Delta varyantını taşıyan yerel vakalar nedeniyle Fıngtay ilçesinde yaşayan 2 milyon kişiye hafta sonunda toplu test uygulanmıştı.

Olimpiyat vakaları 78'e yükseldi

Öte yandan Pekin Başkent Havalimanı'nda Olimpiyatlar için şehre gelen ülke kafilelerindekilere yapılan testlerde 6 vakaya daha rastlandığı bildirildi.

Vakalardan birinin "takım mensubu", diğer 5'inin ise "paydaş" adı verilen medya mensupları ve destek personelinden olduğu belirtildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 23 Ocak'ta düzenlediği çevrim içi teknik toplantıda, 4-22 Ocak'ta havalimanı ve organizasyon merkezlerini kapsayan "kapalı devre sistemi" içinde 340 bin test uygulandığını ve toplam 72 Kovid-19 vakası tespit edildiğini bildirmişti.

Yeni vakalarla şehirde Olimpiyatlarla bağlantılı vaka sayısı 78'e yükseldi.

Pekin 2022 Kış Olimpiyatları, Kovid-19'un yayılmasından korunmak amacıyla sporcu, görevli ve gönüllülerin etkinlik alanlarının şehirden yalıtıldığı "kapalı devre" sisteminde gerçekleştirilecek.

4-20 Şubat'ta düzenlenecek Kış Olimpiyatları'nda 15 dalda yaklaşık 3 bin sporcu mücadele edecek.

24 saatte 44 vaka

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında dün 24 saatte 24'ü yurt içi kaynaklı 44 Kovid-19 vakası saptandı.

Pekin'de 14, Heilongciang eyaletinin Mudanciang şehrinde 4, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı İli Kazak Özerk Vilayeti'nde 2, Hıbey eyaletinin Baoding şehri, Liaoning eyaletinin Şınyang şehri, Hınan eyaletinin Anyang şehri ile Guangdong eyaletinin Zongşan şehrinde birer yerel vaka görüldü.

Yurt dışı kaynaklı 20 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 105 bin 749 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 487 hastanın tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ile geniş ölçekli tedbirleri içeriyor.

Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyet açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.