Pekin’de asansör kazası: 11 ölü

Çin’in kuzeyinde bir inşaat sahasında asansörün kablosunun kopması nedeniyle meydana gelen kazada 11 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi ciddi bir şekilde yaralandı.

Çin medyasında yer alan haberlere göre, Hengshui vilayetinin Hebei kasabasında bir inşaat sahasındaki asansörün kablosunun kopması nedeniyle boşluğa düştü. Yerel saatle sabah 08.00 sularında meydana gelen kazada asansörde bulunan 11 işçi hayatını kaybederken, 2 işçi ciddi bir şekilde yaralandı.

Çin’de geçtiğimiz aylarda yaşanan ve Çinli işçiler için ölümcül bir hale gelen kazalar, ülkede güvenlik düzenlemelerinin yetersiz olduğunu gösterdi.

Mart ayında, Yancheng şehrinde çok sayıda güvenlik ihlalinin olduğu bir kimyasal tesiste meydana gelen bir patlamada 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Kasım ayında ise, 2 bin 22 Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak olan Zhangjiakou şehrinde bir kimyasal tesisin dışındakipatlamada en az 22 kişi hayatını kaybetmişti.