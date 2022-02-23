Daha önce de basın/ medya üzerinde durmuş, Osmanlı’nın yıkılışından Cumhuriyet dönemi siyasi cinayetleri ve memleket millet sevdalısı iktidarları nasıl işini yapamaz hale getirdiklerine kadar yazmıştım.

Recep Tayyip Erdoğan reisimize konu gelmiş ve orada kalmıştı.

Humprey’in deyişiyle “basın yani gazete, dergi, TV şimdi de sosyal medya... Tarihte kara baruttan sonraki en tehlikeli buluştur...”

Napolyon: Üç büyük gazete benim için yüz bin kişilik düşman ordusundan daha tehlikelidir, derken her halde şaka etmiyordu!.

Müslümanlar yüz küsur yıldır basında yok, sinemada yok, tiyatroda yok, dizide yok, müzikte yok ...

Hatta ciddi anlamda romanda, hikayede de yok.

Türkiye toplumunun çoğunluğu muhafazakar/dindar/milliyetçi konsepte sahip olduğu halde bu alanlarda yokuz ...

Şimdilerde eli ayağı düzgün diziler yapılıyor özellikle TRT’de ve bazı kanallarda... O da Tayyip Bey’in üflemesiyle... Gariptir ki inanç yönünden ateist olan oyuncu vaktiyle The İmam da oynamıştı. Şimdi tarihi dizilerde derviş rolünde oynuyor!

Bizim gibi inanan oyuncumuz yok!

Peki Tayyip Erdoğan iktidarında ne oldu?

Hepimiz yaşadık biliyoruz: Tayyip Bey’in frenlediği vesayetçi çetenin biri de basındır. Daha önce değinmiştim: “kes lan” diyerek içerdeki baş vesayetin temsilcisi Şener Eruygur’a; One minute, diyerek de dünyadaki vesayetçilerin baş temsilcisi İsrail’e meydan okuyup, dört kelimeyle önünü ve elini rahatlatan Tayyip Bey, bir zamanlar pijamayla başbakan karşılayıp uğurlayan ma’lum çevreye de gerekli ayarı verip doğruları yazmak, doğru haber vermek çizgisine getirmiştir.

Bu çıbanın başı TÜSİAD veya üyeleriydi. Şimdi anlatacağım iki hadise Tayyip Bey’in hangi engelleri cesurca nasıl aştığına örnek olacaktır.

Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olduğu yıllardır. TÜSİAD başkanı da müteveffa Mustafa Koç, yardımcısı da Sabancı ailesinden biridir. Eski yeni TÜSİAD üyeleri İstanbul’da bir toplantı düzenlerler. Toplantıya Başbakanı da davet ederler. Amaç aslında Başbakana haddini bildirmektir. Çünkü, hükümetler devirip hükümetler kurdukları için buna alışıktırlar!

Şimdi olayı bizzat anlatanın ağzından dinleyelim:

(Not: Anlatacağım olayın iki şahidi vardır. TÜSİAD’çılar hariç. Biri Tayyip Bey diğeri de anlatan arkadaşım. Kendisi bunu bir umumi toplantıda anlattığı için ben de yazmakta beis görmüyorum.)

“Bir akşam Tayyip Bey, İstanbul’da TÜSİAD bir toplantı tertip etmiş, beni de çağırıyorlar. Beraber gidip gelelim dedi. Gittik. Salona vardık. Beni tanımıyorlar. Bir masaya iliştim ve oturdum. İçeride yaşlı genç, eski yeni TÜSİAD üyeleri oturuyor.

Mustafa Koç açılış konuşması için kürsüye geldi ve konuşmasının tamamını hükümetin irticayı hortlattığına, İHL’lerin sayılarının arttığına, Kur’an kurslarının çoğaldığına, kamuda ve okullarda örtünenlerin çoğaldığına getirdi. Hükümete ve özellikle Tayyip Beye vurdu da vurdu.

Yanımdaki yaşlı üyeler “doğru, doğru” diye baş sallıyor te’yid ediyorlar. Sıra Tayyip Erdoğan’a geldi. Kürsüye çıktı. Mikrofonu aldı:

-Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatü vesselamü ala rasûlina Muhammed’in ve ala âlihi ve sahbihi ecmain. Bana İHL’ye gidip orada eğitim görmeyi nasip eden Allah’a hamd olsun. Bir İmam Hatipli olarak bana bu ülkeye ve millete hizmet etmeyi nasip eden Allah’a hamd olsun...dedi ve arkasından Mustafa Koç’a bir bir cevaplarını verdi.

(Nasıl verdiğini tasavvur edin)

Tayyip Bey konuşurken yanımdaki bir yaşlı üye Sabancı grubundan olan yönetim kurulu üyesini çağırarak: Başbakan çok öfkeli. Bu bizim için iyi olmaz. Bundan sonra sen bir konuşma yap. Yumuşak konuş da, orta yolu bul, dedi.

Tayyip Beyden sonra Sabancı konuştu. “Başbakanım! Biz senin bu ülkeye yaptığın hizmetleri biliyoruz. Gayretlerini biliyoruz...” gibi sözler söyledi ve nihayet toplantı bitti.

Koç Başbakanla özel görüşmek için randevu istediyse de Tayyip Bey vermedi. Hatta havaalanına kadar peşimizden geldiyse de nafile ...Eli boş döndü.

İkinci olay şöyle: Bir gün parti MKYK’sı var. Toplandık, Tayyip Beyi bekliyoruz. Biraz gecikmeyle geldi. Dedi ki; biraz önce çok büyük kalp kırdım! Aydın Doğan yanımdaydı. Bana: Sayın Başbakan! Sizin içeriden ve dışarıdan çok misafiriniz geliyor. Onlara layık bir otel temin etme konusunda bir fikrim var. İzin verin İstanbul’daki Hilton oteli yıkıp yerine kırk katlı bir otel yapayım. Son iki katı meccanen sırf sizin misafirlerinize tahsis edeyim. Bunun için İBB Başkanı Kadir Topbaş’a bir telefonunuz yeterli” deyince ben:

Olmaz Aydın Bey olmaz. Bu teklifiniz ve benzerleri bizden onay alamaz. Buna benzer daha önce de teklifle geldiniz. Olmaz...dedim. Çok büyük kalp kırdım...

İşte Tayyip Erdoğan bu. Hani şu Man Adasına para kaçırdı diyen Man kafalar var ya!

İşte Tayyip Erdoğan bu!

Bu erdeme sahip olabilmek için üç şey gerekli: iman, cesaret, feraset...

Abdülhamid’den beri zehirli aşı bu millete ve temiz oylarıyla iktidara getirdiklerine damla damla içiren, Adolf Hitler’in deyimiyle Yahudi güdümlü basın/medya ilk kez bir kişinin tarihi, olayları ve şartları doğru okumasıyla hizaya çekildi.

Yetmez. Bize düşen kısmı diri olarak karşımızda durduğu müddetçe...

Ya tersi olsaydı yirmi yıl bu parti iktidarda kalabilir miydi? Bunca hizmet ve eser yapılabilir miydi?

Her gün bu ülkede yaşadığımıza bin pişman olur, gece olsa da uyusak derdik.

Biz uyusak da düşman uyumazdı ki?!