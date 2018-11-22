0553 313 94 23

Bakan Pekdemirli: Hayvancılık için önemi bir adım atıyoruz!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi için önemli bir adım attıklarını belirterek "Yeni yaptığımız çalışmayla artık hayvanların zarar veremeyeceği boya gelmiş ağaçların bulunduğu orman alanlarının tümünü otlatmaya açık hale getirdik. Yani yaklaşık 12 milyon hektarlık alanı otlatmaya açtık" dedi.

22 Kasım 2018 Perşembe 09:41
Bakan Pekdemirli: Hayvancılık için önemi bir adım atıyoruz!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Otlatma sayesinde orman altındaki ot  tabakası ortadan kalkacağı için orman yangınları açısından da önleyici bir tedbir anlamına geliyor. Bu alanlardaki otlatma ücretsiz yapılacak, kesinlikle ücret  alınmayacak. Yeni ağaçlandırılan sahalar ile genç fidanların olduğu  sahalarda otlatmak yasak olacak" dedi.
 

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 09:41
  1. ekonomi
  2. Bekir Pakdemirli

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon
    1. FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına"..
    2. Asya borsaları
    3. Türk Eximbank'tan tarımsal ürün..
    4. Türk Telekom’dan özel ‘Pratik Çözüm’
    5. Bir ülke daha Suudi Arabistan'a satışı..
    6. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türk..
    7. MEB dört beceride Türkçe sınav yapacak
    8. Katliama katıldı, 5 bin 130 yıl ceza..
    9. Brent petrolün varil fiyatı 63,35 dolar
    10. Pekdemirli duyurdu! 'Önemli bir adım..
    11. Şehit çocuklarına 1 milyonluk burs
    12. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    13. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    14. Vakıf Katılım Düzce Şubesi açıldı
    15. Arkas Spor, Şampiyonlar Ligi'ne..
    16. Guatemalalı eski askere 5 bin 130 yıl..
    17. Turkcell 1 Ocak’ta AKK’yi kaldırıyor
    18. Döviz kurları
    19. Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası
    20. İş dünyasının nabzı MÜSİAD EXPO’da..
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    Türkiye'yi içten çökertiyorlar! MEB onaylı skandal çocuk kitabına büyük tepki
    Türkiye'yi içten çökertiyorlar! MEB onaylı skandal çocuk kitabına büyük tepki