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Pekdaş: "Siyasette kadın var; ama karar organlarında yok"

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, "Siyasette kadın var; ama karar organlarında, temsil organlarında yok.

05 Mart 2019 Salı 12:29
Pekdaş: "Siyasette kadın var; ama karar organlarında yok"

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, "Siyasette kadın var; ama karar organlarında, temsil organlarında yok. İşe imzalarını atmıyorlar. İşe imza atar noktaya getirmek zorundayız" dedi.


İzmir Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği’nin aylık buluşması Balçova Termal Otel’de yapıldı. Toplantıya Güç Birliği içinde yer alan kadın kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar ile Çeşme Germencik’te oturan ve yaptığı duvar resimleriyle dünya çapında ünlenen çifti Nuran Erden de katıldı.


Etkinlikte ilk sözü Nuran Erden aldı. Yaşadığı köydeki evlerin duvarlarına yaptığı doğa resimleriyle kısa sürede büyük bir üne kavuşan Erden, çobanlıktan ressamlığa uzanan örnek başarı yolculuğunu keyifli bir dille anlattı. ‘Kadınlar kafasına koyduğu her işi yapar’ diyen Erden, “Çobanlık yapıyordum; ama sağlık sorunları nedeniyle artık yapamıyorum. Çiftçiliğe devam ediyorum; ayrıca köyde küçük bir kafem var. Kafemde çalışmaya devam ediyorum. Türkiye’nin her yerinden hatta Amerika’dan yaptığım çizimleri görmek için gelenler oluyor. Bu da beni mutlu ediyor" dedi.


Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da konuşmasına Nuran Erden’in başarısına atıfta bulunarak başladı. Erden’in çizimlerine imzasını atmasına dikkat çeken Pekdaş, "Nuran Erden yaptığı her resmin altına imzasını atmış. İmza insanın kendisine güvenin en güzel ifadesi. Biz kadınlarda eksik olan da bu. Biz yaptığımız işlere imza atmayı bilmiyoruz. Oysa öz güven çok kolay kazanılmıyor. Erkeklerin dünyasında biz onların kolaylaştırıcısıyız, arkasını toplayanız. O yüzden görünür değiliz, görünmüyoruz. Kadınlar görünür olduğu ölçüde bu ülkeye demokrasi gelecek. Siyasette kadın var; ama karar organlarında, temsil organlarında yok. İşe imzalarını atmıyorlar. İşe imza atar noktaya getirmek zorundayız. İmza atmayı becermek, ’ben istiyorum’ demek gerekiyor. Bunu da birbirimize destek olarak, güçlü bir kadın lobisiyle yapabiliriz. Kadın yöneticilerin sayısı eksikse, kadınlar temsil noktalarında değillerse sonuç olarak da görünmüyorlar. Cumhuriyet tarihi boyunca 31 bin erkek belediye başkanı seçmişiz buna karşılık sadece 119 kadın belediye başkanı olmuş. Kadınlar kamu gücünü kullanmakta eşit noktaya gelmesi gerekiyor" diye konuştu.


Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar da, 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde çok şey öğrendiğini, öğrenmeye de devam ettiğini söyledi. Siyasette kadınların daha çok yer alması için birlikte mücadele verilmesi gerektiğini söyleyen Uyar, "Sorun bizim bu hakları ne kadar kullandığımız ile veya erkek egemen siyasetin bu haklarımızı kullandırmadığı zaman ne yaptığımız ile ilgili. Siyasette egemen olan bu erkek oyununu bizler yanlış oynuyoruz. Şu süreçte tüm siyasi partilerde bulunan kadınların bir gün çalışmadığını düşünün bakalım neler olacak. Bizler de belediyeleri yönettik ama sanıyorum erkekler bizi yönetemediği için bunları yaşadık" dedi.


Konuşmaların ardından üç konuşmacıya da İzmir Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Dönem Başkanı Fatoş Dayıoğlu tarafından günün anısına plaket verildi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:29
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