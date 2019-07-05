Pehlivanlar, Selimiye Camisi'nde cuma namazını kıldı

EDİRNE (AA) - 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılmak için Edirne'ye gelen pehlivanlar, cuma namazını Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde kıldı.

Çayıra çıkmadan önce Selimiye Camisi'ne gelen pehlivanlar ile güreşseverler, camide yoğunluk oluşturdu. Öte yandan, bazı pehlivanlar ve güreşseverler cuma namazını Sarayiçi'nde kıldı. Pehlivanlardan Fatih Kambur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreşler için ekibiyle Ankara'dan geldiğini söyledi. Dualı çayıra çıkmadan Selimiye'de namaz kılmanın pehlivana ayrı duygular kattığını belirten Kambur, "Her yıl Edirne'ye geldiğimizde cuma namazımızı burada kılıp dua edip, güreşmeye gideriz." dedi. Pehlivanlardan Ali İhsan Batmaz da pehlivanların kürsüye çıkmak için mücadele edeceklerini ifade etti. Kış boyunca Kırkpınar için çalıştıklarını belirten Batmaz, güreşler öncesi dua etmek ve cuma namazını kılmak için Selimiye'ye geldiklerini kaydetti.



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