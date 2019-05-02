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Pehlivan; "İşkence ve zulümler bir işe yaramadı"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 3 Mayıs Türk Milliyetçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

02 Mayıs 2019 Perşembe 21:55
Pehlivan; "İşkence ve zulümler bir işe yaramadı"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 3 Mayıs Türk Milliyetçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



3 Mayıs 1944 olaylarının baskı, şiddet, kovuşturma ve haksızlıkların bile, milli bir hedefi kendileri için pusula yapmış olanları inançlarından asla vazgeçiremediğini söyleyen MHP’li Başkan Burak Pehlivan, işkence ve zulümlerin bir işe yaramadığını herkese açıklıkla ispat ettiğini kaydetti.


Başkan Pehlivan mesajında şu ifadelere yer verdi; "Fikir ve kanaat özgürlüğünün zedelendiği bir dönemde, Türk tarihine 1944 yargılamaları olarak geçen davanın 23 şerefli mensubu, yaktıkları milli meşaleyle Türk milliyetçiliğin alternatif siyasi bir hareket olarak popülerleşmesini ve meşrulaşmasını da sağlamışlardır. Böylelikle Türk milliyetçiliği, düne anlam katan, bugüne kıymet yükleyen ve yarına şuur veren özelliğiyle kültür ve siyasal alana yansımış, millet fertlerinde mensubiyet hissi ve bilinci uyandırarak, milletler mücadelesinde ülkemizin manevi hareket merkezi haline gelmiştir. İçinden geçtiğimiz sancılı ve sarsıntılı dönemde de, etnik tahrikler eşliğinde demokratikleşme adı altında yürütülen yıkım projelerinin hedefinin de Türk milletinin birliği ve varlığı olduğu ortadadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında, Cumhuriyet’in üçüncü evresine geçişi sorumluluk anlayışıyla yerine getiren Türk milliyetçiliği, devletimizin kurucu iradesinde yatan engin birikimini yarınlara taşımayı da başaracaktır. Kutlu mazimizin her döneminde çekilen çileler, ödenen bedeller, katlanılan badireler, çok şükür bugün Cumhur İttifakı ile milli iradenin tamamını kucaklayacak bir seviyeye ulaşmıştır. Bu itibarla Cumhur İttifakı’nın milli beka ve huzuru temin amacıyla kutlu hedeflerine ulaşması büyük bir ihtiyaç ve mecburiyettir. Bu duygu ve düşüncelerle milli uyanış ve uyarı günü olan ‘3 Mayıs Milliyetçiler Günü’nde; tarihe iz bırakmış milliyetçi kahramanları şükran ve minnetle anıyor; başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş ve Merhum Nihal Atsız hocamızolmak üzere, hayatlarını kaybeden tüm dava insanlarımıza, tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. 3 Mayıs 2019 cuma günü saat 19.00 da Zafer Meydanından başlayacak yürüyüşe yürekli efelerimiz hemşherilerimizi davet ediyorum. Türk Milliyetçiler Günümüz kutlu, Cumamız mübarek olsun"

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 21:55
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