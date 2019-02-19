Pegasus’un yeni hattı Venedik

İSTANBUL (AA) - Pegasus, İstanbul Sabiha Gökçen’den Venedik’e haftanın dört günü düzenlenecek seferlerin ilkini 1 Temmuz tarihinde gerçekleştirecek.



Pegasus açıklamasına göre, şirket, Sabiha Gökçen ile İtalya'nın Venedik şehrini birbirine bağlıyor. İstanbul Sabiha Gökçen’den Venedik’e haftanın dört günü düzenlenecek seferlerin ilki 1 Temmuz’da yapılacak.



Pegasus’un Roma, Milan-Bergamo ve Bolonya’dan sonra İtalya’daki 4’üncü uçuş noktası olan Venedik’e uçuşları İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Venedik Marco Polo Havalimanı’na pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri 09:45’te; Venedik Marco Polo Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise yine aynı günler 12:00’de düzenlenecek. Yeni hattın biletleri 49,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Kuzeydoğu İtalya'da birbirinden kanallarla ayrılmış ve köprülerle bağlanan 118 adanın üzerine kurulu olan Venedik, İtalya turlarının önemli destinasyonlarından biri olarak dikkati çekiyor.

