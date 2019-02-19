0553 313 94 23

Pegasus’un yeni hattı Venedik

İstanbul Sabiha Gökçen’den Venedik’e haftanın dört günü düzenlenecek seferlerin ilki 1 Temmuz’da yapılacak

19 Şubat 2019 Salı 10:52
Pegasus’un yeni hattı Venedik

İSTANBUL (AA) - Pegasus, İstanbul Sabiha Gökçen’den Venedik’e haftanın dört günü düzenlenecek seferlerin ilkini 1 Temmuz tarihinde gerçekleştirecek.

Pegasus açıklamasına göre, şirket, Sabiha Gökçen ile İtalya'nın Venedik şehrini birbirine bağlıyor. İstanbul Sabiha Gökçen’den Venedik’e haftanın dört günü düzenlenecek seferlerin ilki 1 Temmuz’da yapılacak.

Pegasus’un Roma, Milan-Bergamo ve Bolonya’dan sonra İtalya’daki 4’üncü uçuş noktası olan Venedik’e uçuşları İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Venedik Marco Polo Havalimanı’na pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri 09:45’te; Venedik Marco Polo Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise yine aynı günler 12:00’de düzenlenecek. Yeni hattın biletleri 49,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Kuzeydoğu İtalya'da birbirinden kanallarla ayrılmış ve köprülerle bağlanan 118 adanın üzerine kurulu olan Venedik, İtalya turlarının önemli destinasyonlarından biri olarak dikkati çekiyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 10:52
  1. Pegasus

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Araban’daki tarihi çeşmeden yıllar sonra su akmaya başladı
    1. Araban’daki tarihi çeşmeden yıllar..
    2. 41 milyon kişi e-devlet kullanıyor
    3. Dündar çarşı esnafı ile buluştu
    4. Elazığ'da terör operasyonu
    5. Adana'nın bisikletli bağımsız..
    6. Filede 2. Lig yolu Denizli’den geçti
    7. Forum Mersin, sevenleri sinemada..
    8. Türkiye inovasyon merkezi haline geldi
    9. Barış Manço eserleriyle anılacak
    10. Başkan Cahan’a Türkiye Halk Oyunları..
    11. Uysal: “10 yıldır Karabük ili geri..
    12. Yabancıya konut satışından 5,9 milyar..
    13. 2 aylık bebeğin yanarak can verdiği..
    14. 8 kadın azalı erkek muhtar adayı iddialı
    15. Bir anket şirketi daha sonuçlarını..
    16. Fatih’te döviz bürosunu soyma teşebbüsü
    17. Köprü geçiş cezalarının iadesi için..
    18. Bursa’da tefecilere büyük darbe: 10..
    19. Kenevirin anavatanı Orta Asa
    20. Elazığ’da FETÖ operasyonu: Komiser ve..
    21. Cüzdan hırsızı kadınlar yakalandı
    22. Trilyonluk yatırım hamlesi
    23. Dana aracın bagajında yolculuk etti
    24. Okul önlerinde 18 bin kişi sorgulandı
    25. Nasıranlı seçim çalışmalarına devam..
    26. Büyükkılıç, Eski Sanayi Esnafını..
    27. Kızıltepe’de 43 yaşındaki anne,..
    28. Panthers zirvedeki yerini korudu
    29. Bursa’da bir yılda 441 metruk bina..
    30. GÜNCELLEME - Jandarma Genel..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun