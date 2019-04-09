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Pegasus'un Yarınlara Uçuyoruz Projesi'nde yeni proje fikirleri seçildi

Yarınlara Uçuyoruz Projesi Değerlendirme Kurulu, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 103 başvuru arasından desteklenecek toplumsal fayda ve dayanışma temelli proje fikirlerini seçti

09 Nisan 2019 Salı 10:00
Pegasus'un Yarınlara Uçuyoruz Projesi'nde yeni proje fikirleri seçildi

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları’nın, Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yürütücülüğünde başlatılan Yarınlara Uçuyoruz Projesi’nin ikinci başvuru dönemi 103 başvuruyla sona erdi.

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda ve TOG yürütücülüğünde başlatılan Yarınlara Uçuyoruz Projesi kapsamında ikinci başvuru süreci tamamlandı.

18-29 yaş aralığındaki gençlerin Türkiye içindeki toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini desteklemek amacıyla geliştirilen proje kapsamında www.yarinlaraucuyoruz.com internet sitesi üzerinden alınan başvuruların teknik değerlendirmesi yapıldıktan sonra desteklenecek proje fikirleri, Yarınlara Uçuyoruz Projesi Değerlendirme Kurulu tarafından belirlendi.

2019 yılının haziran ayı sonuna kadar hayata geçirilecek projeler kapsamında gençler, şehirler arası seyahat ederek toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini gerçekleştirecek.

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Güliz Öztürk’ün de aralarında bulunduğu Proje Değerlendirme Kurulu; Sivil Toplum için Destek Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Toksoy, Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu Eş Başkanı Suzan Beyazıt, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fatoş Karahasan, Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen ve Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı Serdar Dinler olmak üzere 6 üyeden oluşuyor.

- Rakamlarla Yarınlara Uçuyoruz Projesi

Yarınlara Uçuyoruz Projesi’nin ikinci başvuru süreci kapsamında 25’i sivil toplum kuruluşu ve 78’i gençlik gruplarından olmak üzere toplam 103 proje fikri başvurusu alındı. Başvurular Türkiye'nin 26 farklı ilinden gerçekleştirildi. 237 kadın ve 191 erkek olmak üzere toplam 428 genç, toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirleriyle projeye başvuru yaptı.

26 ilde proje fikirlerini hayata geçirmek isteyen gençler; ağırlıklı olarak eğitim/atölye, kültür-sanat, sağlık, çevre-ekoloji, toplumsal cinsiyet, kadın-çocuk ve mülteci hakları konularında fikirlerle projeye başvurdu. Yapılan proje fikri başvurularının hedef kitleleri ise çocuklar, gençler, kadınlar ve mülteciler oldu.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 10:00
  1. Pegasus
  2. Yarınlara Uçuyoruz Projesi

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