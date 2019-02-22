0553 313 94 23

Pegasus’un dijital dönüşümüne iki ödül birden

Pegasus Hava Yolları, IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri kapsamında “Digital Trailblazer (Dijital Öncü)” ve “Operating Model Master (İşletim Modeli Ustası)” ödüllerine layık görüldü.

22 Şubat 2019 Cuma 10:43
Pegasus’un dijital dönüşümüne iki ödül birden

Pegasus Hava Yolları, IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri kapsamında “Digital Trailblazer (Dijital Öncü)” ve “Operating Model Master (İşletim Modeli Ustası)” ödüllerine layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dijital havayolu Pegasus, teknolojiyi en üst seviyede kullanarak misafir deneyiminde fark yaratma hedefiyle geliştirdiği projeleriyle IDC tarafından düzenlenen Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri kapsamında iki ödüle birden layık görüldü.

Misafirlerini seyahatleri boyunca bilgilendirerek yönlendirebilmek ve seyahat deneyimlerini kolaylaştırmak için geliştirdiği Seyahat Asistanı programıyla “Digital Trailblazer (Dijital Öncü)” dalında ödül alan Pegasus, misafirlerinin hızlı, pratik ve dijital yolculuğunda bagajlarını kolay ve hızlı teslim edebilmeleri için geliştirdiği Ekspres Bagaj hizmetiyle ise “Operating Model Master (İşletim Modeli Ustası)” dalında ödül sahibi oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:43
  1. Pegasus

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TSYD Ege yılın spor ödülleri verildi
    1. TSYD Ege yılın spor ödülleri verildi
    2. Başkan Genç, iş adamlarıyla görüştü
    3. Çanakkale Belediyesi Şebeke Bağlantılı..
    4. Akfen Yenilenebilir Enerji’ye iki ödül
    5. Adıyaman Üniversitesi logosu..
    6. Alemdar: “Serdivan yeni projelerle..
    7. Doğayı da koruyan kart
    8. Kars’ta buzağı destek ödemeleri..
    9. Tokat’ta ahşap ev alevlere teslim oldu
    10. Kazadaaracın içinde sıkışan sürücüyü..
    11. "Osmanlı prensesi değil, danıskasının..
    12. Batman'da iki kişinin katil zanlısı 10..
    13. AP'nin 2018 Türkiye raporu taslağı
    14. Binali Yıldırım, Sultanbeyli'de
    15. HUGO BOSS İzmir’e ‘Yılın Çalışan..
    16. GÜNCELLEME - Reyhanlı saldırısının..
    17. "Geçen yıl 129 bin 787 terör..
    18. Marsh’tan Türkiye’deki 50’nci yılında..
    19. Hindistan’da sahte içkiden 17 kişi öldü
    20. Başkan Çalışkan’dan gazilere ve şehit..
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...