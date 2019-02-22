Pegasus’un dijital dönüşümüne 2 ödül

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri kapsamında “Digital Trailblazer (Dijital Öncü)” ve “Operating Model Master (İşletim Modeli Ustası)” ödüllerine layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dijital havayolu Pegasus, teknolojiyi en üst seviyede kullanarak misafir deneyiminde fark yaratma hedefiyle geliştirdiği projeleriyle IDC tarafından düzenlenen Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri kapsamında iki ödüle birden layık görüldü.

Misafirlerini seyahatleri boyunca bilgilendirerek yönlendirebilmek ve seyahat deneyimlerini kolaylaştırmak için geliştirdiği Seyahat Asistanı programıyla “Digital Trailblazer (Dijital Öncü)” dalında ödül alan Pegasus, misafirlerinin hızlı, pratik ve dijital yolculuğunda bagajlarını kolay ve hızlı teslim edebilmeleri için geliştirdiği Ekspres Bagaj hizmetiyle ise “Operating Model Master (İşletim Modeli Ustası)” dalında ödül sahibi oldu.