Pegasus'tan İran'a charter seferleri
Pegasus Havayolları, İran'ın Tebriz ve İsfahan kentlerinden İzmir'e haftada bir kez charter düzenleyecek- Ağustosun ilk haftasıyla eylülün son haftasını kapsayacak uçuşlar, "Airbus A-320" tipi uçakla icra edilecek11 Temmuz 2019 Perşembe 16:47
İSTANBUL (AA) - Pegasus Havayolları, İran'ın Tebriz ve İsfahan kentlerinden İzmir'e charter uçuşları başlatacak.
Alınan bilgiye göre, havayolu şirketi, yolcu taleplerini dikkate alarak, İran'ın iki kentinden İzmir'e charter seferlerini başlatma kararı aldı.
Bu doğrultuda, Tebriz'den perşembe, İsfahan'dan ise pazar sabahları olmak üzere İzmir'e charter yapılacak.
Haftada bir kez planlanan, "Airbus A-320" tipi uçakla yapılacak uçuşların dönemi, ağustosun ilk haftasıyla eylülün son haftasını kapsayacak.
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