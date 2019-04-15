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Pegasus’a İngiltere’den ödül

Pegasus Hava Yolları, British Safety Council tarafından düzenlenen, iş sağlığı ve güvenliği sektörünün ilk ve en prestijli ödülü olan Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri kapsamında ödüle layık görüldü

15 Nisan 2019 Pazartesi 10:52
Pegasus’a İngiltere’den ödül

İSTANBUL (AA)- Pegasus, gösterdiği yüksek performans nedeniyle dünya genelinde farklı sektörlerden şirketlerin katıldığı, British Safety Council tarafından düzenlenen, iş sağlığı ve güvenliği sektörünün ilk ve en prestijli ödülü olan Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri’nde (International Safety Awards) Merit Kategorisi’nde ödüllendirildi.

Pegasus’tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 61’incisi düzenlenen ve dünya genelinde her sektörden 600’e yakın şirketin katıldığı yarışmada, şirketlerin 2018 yılında iş güvenliği konusunda yaptığı en iyi proje ve uygulamalar, British Safety Council konseyi tarafından detaylıca değerlendirildi. Pegasus Hava Yolları, son yıllarda iş güvenliği konusunda kurduğu izleme ve iyileştirme sistemleri ile birçok firma arasından ödüle hak kazandı.

5 Nisan 2019 tarihinde Londra’da yapılan ödül törenine, Pegasus Hava Yolları’ndan bu sistemleri kuran Yönetim Sistemleri ve İş Mükemmelliği Genel Müdür Danışmanı Ümit Özen ve Proje Lideri Resul Betos katılarak, British Safety Council Başkanı Lawrence Waterman’ın elinden ödülü aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özen, Türkiye’de hava yolu firmaları arasında ilk defa alınan bu ödülle, iş güvenliği konusunun ülkemizde hızla büyüyen hava yolu taşımacılığı sektöründe de ne kadar önemli olduğuna dikkati çekti.

İşi yaparken her zaman emniyetli ve güvenli çalışmanın, iş verimliliğine ve insan hayatına olumlu katkılarını çok net gördüklerini belirten Özen, “Ana hedefimiz, sürdürülebilir başarı için iş güvenliği alanında Pegasus Hava Yolları’nda kurduğumuz sistemimizin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirmesidir. İş güvenliği kültürünü şirketimizin genlerine işlemek ve iş güvenliğini işimizin temel parçası haline getirmek için daha çok çalışarak, bu tür büyük ödülleri şirketimize kazandırmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 10:52
  1. British Safety Council
  2. International Safety Awards
  3. Pegasus

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