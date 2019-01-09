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Pegasus "Yılın Yerli Dijital Hava Yolu Şirketi" seçildi

Pegasus, Uzak Rota 2018 Yılı Seyahat Teknoloji Ödülleri kapsamında iki ödül aldı

09 Ocak 2019 Çarşamba 09:34
Pegasus "Yılın Yerli Dijital Hava Yolu Şirketi" seçildi

İSTANBUL (AA) - Pegasus, Uzak Rota 2018 Yılı Seyahat Teknoloji Ödülleri kapsamında iki ödüle layık görüldü.

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, seyahat platformu Uzak Rota'nın halk oylamasıyla belirlediği 2018 Yılı Seyahat Teknoloji Ödülleri'nde iki ödüle birden layık görülen Pegasus, Yılın Yerli Dijital Hava Yolu Şirketi ve Yılın Turizm Şirketi Blogu kategorilerinde birinci seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Pazarlama Direktörü Onur Dedeköylü şunları kaydetti:

"2018 yılında girdiğimiz dijital dönüşüm hareketiyle birlikte, Pegasus'un düşük maliyetli bir hava yolu olarak misafirlerine sunduğu fiyat avantajının yanı sıra, sunduğu dijital teknoloji çözümleri ve yeniliklerle de öncü ve misafirini düşünen bir hava yolu olduğunu vurgulamaya devam ediyoruz. Bu dönüşümün ardından ödüllerimiz de artarak devam ediyor. Halk oylamasıyla Yılın Yerli Dijital Hava Yolu Şirketi ve Yılın Turizm Şirketi Blogu seçilmek bizim için çok değerli. Türkiye'nin dijital hava yolu olarak, dijital teknolojiler ve benzersiz yenilikler sunmaya devam ederek misafirlerimizin seyahat deneyimlerini kolaylaştırmayı artırarak sürdüreceğiz."

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 09:34
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