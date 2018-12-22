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Pegasus, Türkiye'nin 3. büyük hizmet ihracatçısı oldu

22 Aralık 2018 Cumartesi 12:46
Pegasus, Türkiye'nin 3. büyük hizmet ihracatçısı oldu

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı" araştırmasında Türkiye genelinin ve kendi sektörünün 3. büyük hizmet ihracatçısı oldu.

Pegasus Hava Yolları'nın açıklamasına göre, TİM'in gerçekleştirdiği "Türkiye'nin 500 Büyük İhracatçısı" araştırmasında, Türkiye genelinde en çok hizmet ihracatı yapan 3. şirket ve aynı zamanda kendi sektörünün de 3. büyük kurumu oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende, şirket adına ödülü, Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Türkiye'nin 500 Büyük İhracatçısı Araştırması"na başvurular, telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri, müteahhitlik hizmetleri, eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri, turizm ve seyahat ile ilgili hizmetler, eğlence ve kültür hizmetleri, yolcu taşımacılığı hizmetleri, yük taşımacılığı ve lojistik hizmetleri, mali hizmetler ve diğer iş hizmetleri kategorilerinde yapıldı.

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Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 12:46
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