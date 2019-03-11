0553 313 94 23

Pegasus, 2 ayda 4,37 milyon yolcu taşıdı

Pegasus'un yolcu sayısı, yılın ilk 2 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 0,9 düşerek 4,37 milyona geriledi- Şirketin yolcu doluluk oranı, 2 aylık dönemde 0,4 puanlık azalışla yüzde 83,9 oldu

11 Mart 2019 Pazartesi 15:31
Pegasus, 2 ayda 4,37 milyon yolcu taşıdı

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ'nin yolcu sayısı, yılın ilk 2 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 0,9 azalarak 4,37 milyona geriledi.

Pegasus'un bu yılın şubat ayı ile ocak-şubat dönemine ilişkin trafik verileri, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Buna göre, şirketin, 2018 yılının ocak-şubat döneminde 4,41 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yılın ilk 2 ayında yüzde 0,9 azalarak 4,37 milyona geriledi.

Söz konusu dönemde Pegasus'un yolcu sayısı, iç hatlarda yüzde 8,6 düşerek 2,55 milyon, dış hatlarda ise yüzde 13,9 artışla 1,81 milyon olarak gerçekleşti.

Şirketin yolcu doluluk oranı, 2 aylık dönemde 0,4 puanlık azalışla yüzde 83,9 oldu.

Pegasus, şubat ayında ise toplam yolcu sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artırarak 2,09 milyona çıkardı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:31
  1. Pegasus
  2. trafik sonuçları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hekimhan’da Cumhur İttifakına destek artıyor
    1. Hekimhan’da Cumhur İttifakına destek..
    2. Gençler Nemrut Dağı Milli Park..
    3. Van’dan ezana yapılan saygısızlara..
    4. Anadolu Üniversitesinde “Öğrenci Sanat..
    5. Real Madrid'de Mourinho krizi: Gelirse..
    6. Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile..
    7. Figen Yüksekdağ'ın yargılandığı dava
    8. Akıncı, İstiklal Marşının kabulünün..
    9. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan..
    11. "Size bir sürprizimiz var" diyen..
    12. Fas'tan İİT ülkelerine..
    13. Gaziantep gıda sektörü Japonya açılımı
    14. Sağlık Bakanı Koca: "2023’e kadar..
    15. "Taş üstüne taş koyana 'evet' deyip,..
    16. Bitlis’ten ezana yapılan saygısızlığa..
    17. Kadınlar günü GTO’da coşkuyla kutlandı
    18. “Yüzde 2,6'lık büyüme memnuniyet verici”
    19. Bozbey, Doğa Dostu Belediye Başkanı..
    20. Kadıköy'de denizde farklı yerlerde 2..
    21. "2019'u da rekorlar yılı olarak..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan..
    23. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih:..
    24. Kesin ihraç talebi Edremit’te şok..
    25. Kumar oynayan 61 kişiye 19 bin 840..
    26. Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti..
    27. Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 15..
    28. Karacabey’e Orman İşletme Müdürlüğü..
    29. CHP'de neler oluyor! Önce ihraç sonra..
    30. Tokyo Olimpiyatları baraj yönergesi..
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...