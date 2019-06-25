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Pegasus 150 pilot istihdam edecek

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane: - "Yıl sonu itibarıyla seçtiğimiz 150 yeni pilot adayına 2 yıllık eğitim vermeye başlayacağız. İlk gruplarımız eğitimlerine başladı. Tüm eğitim süreçlerinin ardından başarılı olan adaylarımız, 2020 yılında Pegasus filosunda 'ikinci kaptan' olarak sağ koltukta yerlerini alacak"- "Filomuzda Boeing 737 Max bulunmuyor. Önümüzdeki yıllarda gelecek olan siparişlerimiz arasında da Boeing 737 Max bulunmuyor"- "Turizm alanında 2018'de rekor kırdık. Bu yıl da yeni rekorlar bekliyoruz. Hedef net, 2023 yılında 70 milyon turist ve 70 milyar dolar gelir elde etmek"

25 Haziran 2019 Salı 11:01
Pegasus 150 pilot istihdam edecek

İSTANBUL (AA) - FURKAN GENÇOĞLU - Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, bu yılın ocak ayında Pegasus Pilot Yetiştirme Programı'nı başlattıklarını belirterek, "Yıl sonu itibarıyla seçtiğimiz 150 yeni pilot adayına 2 yıllık eğitim vermeye başlayacağız. İlk gruplarımız eğitimlerine başladılar. Tüm eğitim süreçleri ardından başarılı olan adaylarımız, 2020 yılında Pegasus filosunda 'ikinci kaptan' olarak sağ koltukta yerlerini alacaklar." dedi.

Nane, AA muhabirinin havacılık sektörü ve 2019 yaz dönemine ilişkin sorularını yanıtladı.

İstanbul Havalimanı’nın çok kısa sürede 90 milyon yolcu kapasitesine ulaşması ve İstanbul’un yakın zamanda dev bir havayolu taşımacılığı şehrine dönüşmesinin beklendiğini ifade eden Nane, Pegasus Havayolları olarak Türk havacılık sektörünün dünyada parlayan bir yıldız haline gelmesi için çok çalışacaklarını söyledi.

Türk havacılık sektörünün 2003 yılında alınan liberalleşme kararından sonra hızla geliştiğini anımsatan Nane, "Havacılık sektörü 2003 yılında Türkiye ekonomisinin yalnızca yüzde 0,54’ünü kapsıyordu. Yeni oyuncuların pazara girmesiyle birlikte dünyada yüzde 5 olan sektörel büyüme hızı, yüzde 53’lük rekor bir gelişim gösterdi. Türkiye, 2006 yılının sonunda, uluslararası kuruluşların Türkiye’nin 2015 yılının sonunda ulaşmasını öngördüğü toplam trafik artışına ulaşmıştı. diye konuştu.


-2019 yılında büyümenin devam etmesini bekliyoruz


Nane, havacılık sektöründe 2019’da büyümenin devam etmesini beklediklerini belirterek turizmdeki gelişmelerin sivil havacılığı da olumlu etkilediğini anlattı. Nane şu bilgileri verdi:

"Türkiye’ye gelen turist sayısında 2017 ve 2018 yıllarında görülen artışın bu sene de devam etmesini öngörüyoruz. Bu da dış hat yolcu sayısına olumlu yansıyor. Turizm alanında 2018 yılında rekor kırdık. Bu yıl da yeni rekorlar bekliyoruz. Hedef net, 2023 yılında 70 milyon turist ve 70 milyar dolar gelir elde etmek. Burada ana taşıma işi de havacılık sektörüne düşüyor."


- "Filomuzda Boeing 737 Max bulunmuyor"


Filolarında son aylarda yazılımsal problemler ile gündeme gelen Boeing 737 Max tipi uçakların bulunmadığına dikkati çeken Nane, "Önümüzdeki yıllarda gelecek olan siparişlerimiz arasında da Boeing 737 Max bulunmuyor. Filomuzda 42 adedi Boeing B737-800, 1 adedi Boeing B737-400, 12 adedi Airbus A320-200 ceo ve 27 adedi Airbus A320 neo olmak üzere toplam 82 adet uçak bulunuyor. 5,6 yaş ortalaması ile Türkiye’nin en genç filosuna sahibiz. Kargo taşımacılığı için ayrı uçaklarımız bulunmuyor. Airbus’ın üretim planlamalarına göre bu yılın sonuna kadar 11 yeni uçağımızı filomuza katacağız. Ağustos ayında ilk A321 neo uçağımızı da teslim alacağız." ifadelerini kullandı.


- "150 pilot adayımız 2020 yılında göreve başlayacak"


Filo büyümelerine ve pazar ihtiyaçlarının artışına paralel olarak kokpit ekiplerimizi büyütmeye devam ettiklerini belirten Nane, Sadece Türkiye'de değil dünya genelinde de ciddi bir pilot açığı olduğunu kaydetti.

"Yıl sonu itibarıyla seçtiğimiz 150 yeni pilot adayına 2 yıllık eğitim vermeye başlayacağız." bilgisini veren Nane, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk gruplarımız eğitimlerine başladılar. Tüm eğitim süreçleri ardından başarılı olan adaylarımız, 2020 yılında Pegasus filosunda "ikinci kaptan" olarak sağ koltukta yerlerini alacaklar. Buna ek olarak hem uçuş okullarıyla hem de üniversitelerle anlaşmalar yaparak hali hazırda pilotaj eğitimine başlamış olan gençleri de bünyemize katıyoruz. Temel amacımız; Pegasus yetkinliklerine sahip genç ve dinamik pilotlar yetiştirmek. Bununla birlikte sektördeki pilot açığını kapatarak sektörümüze katkıda bulunmak, donanımlı gençlerin pilot olma hayalini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak. "

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:01
  1. Mehmet Nane
  2. Pegasus
  3. yeni pilot adayları

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