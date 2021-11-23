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Biyografi Pedri kimdir? Pedri kaç yaşında ve nerelidir?
Biyografi

Pedri kimdir? Pedri kaç yaşında ve nerelidir?

Pedri kimdir? Pedri kaç yaşında ve nerelidir? soruları Futbolda 21 yaş altı geleceğin yıldız adaylarına verilen Altın Çocuk ödülüne Pedri layık görüldü. Pedri Altın Çocuk ödülünü kazanmasından sonrası kim olduğu merak ediliyor. İşte Pedri’n in başarıları...

Yeniakit Publisher
2021-11-23 11:27:00 - 2021-11-23 11:28:14
Pedri kimdir? Pedri kaç yaşında ve nerelidir?

Avrupa'nın önde gelen spor basın kurumlarında çalışan gazetecilerin oylarıyla kazananın belirlendiği ödülün bu yılki finalinde, Borussia Dortmundlu Jude Bellingham'ı geçerek 199 puan toplayan İspanyol orta saha oyuncusu, ödülün sahibi oldu. 

Pedro Gonzalez Lopez ya da kısaca Pedri, 25 Kasım 2002 tarihinde Tegueste, İspanya’da doğdu. Geçen sezon Barcelona'da en çok süre alan oyuncu unvanını elde eden 18 yaşındaki Pedri, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya Milli Takımı'nda görev almış ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya elde etmişti. Geçen yıl Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland'a verilen ödül, İtalyan Tuttosport gazetesi tarafından 2003 yılında başlatılmıştı. Ödülü da​​​​​​​ha önce Wayne Rooney, Lionel Messi, Sergio Agüero, Raheem Sterling ve Kylian Mbappe gibi yıldız oyuncular da kazanmıştı.

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