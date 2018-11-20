Pedofiliden suçundan Amerika'dan sınır dışı edilen FETÖ'cü tutuklandı
FETÖ'nün Amerika'daki çatı kuruluşlarından Raindrop Vakfı'nda daha önce yönetim kurulu üyeliği yapan, ve pedofiliden suçlu bulunarak ABD'den sınır dışı edilerek Türkiye'ye gönderilen Gözegir tutuklandı.20 Kasım 2018 Salı 18:13
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki çatı kuruluşlarından Raindrop Vakfı'nda daha önce yönetim kurulu üyeliği yapan, "çocuk yaştakileri fuhuşa sanal ortamda teşvik etmek" ve "çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünden" suçlu bulunarak ABD'den sınır dışı edilen Mehmet Salih Gözegir tutuklandı.
ABD'deki yargılamasının ardından Türkiye'ye gönderilen ve gözaltına alınan Gözegir, çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından "örgüt kurma ve yönetmek" suçundan tutuklandı.
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