Pedofili üzerinden İslam'ı hedef alan müptezellere kapak: İslam sapkınlara en ağır müeyyideleri uygular

Taha Emre Özdemir Ankara

"Son dönemlerde sosyal medyada sıkça işlenen Pedofili haberlerinin İslam'a maledilme çabalarını hepimiz üzüntü ile takip ediyoruz." diyen Uzman Klinik Psikolog Mikdat Ertem, "Bu ve benzeri çabalara karşı toplumumuzun doğru bilgilendirilmesi ve bilimsel verilerle aydınlatılması gereğini düşünerek bazı açıklamalarda bulunmak yerinde olacaktır." ifadelerini kullandı.

Pedofili'nin, Psikoseksüel bir hastalık olduğunu belirten Ertem, şunları söyledi:

'Suç kişiye özel tartışılmalıdır'

"Toplum içindeki Homojen yayılım yüzdesi dindar ya da dinsizlere göre değişmemektedir. Pedofilinin Psikopatolojik sonuçları incelendiğinde her camiadan her kültürden ve her inançtan kesimlerin bu eylemi gerçekleştirdiği gözlemlenmektedir. Bu bilimsel gerçekler ışığında kamuoyunda birtakım kesimlerin sadece İslam'ı karalamak veya dindar insanları aşağılamak için kullandıkları münferit argümanlar İslam'a mal edilemeyeceği gibi dindar insanları da asla değersizleştirmeyecektir.

Özellikle sosyal medyada paylaşılan şu Kur'an kursunda bu kadar, bu Kur'an kursunda bu kadar Pedofili vakası yaşandı şeklindeki haberlerin birçoğu doğru olmadığı gibi doğru olanlar varsayıldığında da bu kişiye özel tartışılması gereken bir suç ve rahatsızlıktır. Pedofili olaylarının büyük bir bölümü gizli kaldığından toplum genelindeki gerçek yüzdesi ve muhatapları da üzeri kapalı kalmaktadır.

Pedofili konusunda bir araştırma yapılacaksa bu araştırma objektif ve toplumun bütününü kapsayan bir gerçeklikle yapılmalıdır. Gazete küpürlerinin asparagas haberlerinden ya da sosyal medyada yazılanlardan sağlıklı bir sonuca ulaşmak mümkün değildir."

'İslam sapkınlara en ağır müeyyideleri uygular'

Pedofili vakalarında, çoğunlukla imamlar, okul müdürleri ve öğretmenlerin hedef alındığına dikkat çeken Ertem, önemli kitlelerin toplum içinde itibarsızlaştırılmak istendiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Pedofili ve benzeri Psikopatolojik durumlardan dolayı bir camiayı, etnik yapıyı ya da inancı sorumlu tutmak ya büyük bir cahillik ya da provokasyondur.

Pedofili suçu işleyen kişiler en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Bu tür üzücü olaylara engel olmak için de toplumu oluşturan bireyler her açıdan sağlıklı yetiştirilmeli ve tüm hastalıklar önleyici tıp çalışmalarıyla açığa çıkmadan önlenmelidir.

Yüce dinimizin Pedofili veya diğer sapkın yaşantılar hakkında verdiği hükümler çok açıktır. İslam sapkınlığı yasaklar sapığa da en ağır cezai müeyyideleri uygular. Lut Kavmi'nin helak oluşu bunun en açık örneğidir. Bu suçları İslam ile ilişkilendirmek büyük bir iftira ve günahtır."