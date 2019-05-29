"Pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı ve yayıncısı serbest Kitabın yazarı Abdullah Şevki ile basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatılan "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki ile kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan pedofili içeren ifadelerin bulunduğu kitabı basan yayınevinin sahibi Alaattin Topçu ile kitabın yazarı Abdullah Şevki, emniyetteki işlemlerinin ardından, yoğun güvenlik önlemleri altında Ankara Adliyesi'ne getirildi. Burada soruşturma savcısına ifade veren şüphelilerden Şevki tutuklama, Topçu ise adli kontrol şartıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Abdullah Şevki ve Alaattin Topçu, hakimlikteki sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

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