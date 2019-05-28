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"Pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kitabında "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu yazar Abdullah Şevki gözaltına alındı.

28 Mayıs 2019 Salı 22:32
"Pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kitabında "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu yazar Abdullah Şevki gözaltına alındı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Abdullah Şevki isimli şahıs tarafından kaleme alındığı anlaşılan ’Zümrüt Apartmanı’ isimli kitapta yer alan bir kısım ibarelerle ilgili şüpheli Abdullah Şevki hakkında ‘TCK’nın 226. maddesi’ uyarınca ‘müstehcenlik’ suçundan soruşturma başlatılmıştı. Söz konusu şahıs gözaltına alındı" ifadeleri kullanıldı.


Daha önceden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "pedofili" ifadeler içeren kitabın basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında yasal sürecin başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğu bildirilmişti. Akabinde Kültür ve Turizm Bakanlığının suç duyurusu üzerine de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 22:32
  1. kitap
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