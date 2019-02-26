0553 313 94 23

Pedikür yaptırmak kimlere yasak?

Pedikür yaptırmak kişinin kendi vücudundan aldığı mikropla ortaya çıkan lipödem, bacaklarda aşırı şişmeye neden oluyor.Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Ahmet Akgül, bacaklarında varis gibi damar hastalığı olanların asla pedikür yaptırmamaları gerektiğini söyledi. İşte uzmanından pedikür uyarısı...

26 Şubat 2019 Salı 23:23
Pedikür yaptırmak kimlere yasak?

Pedikür yaptırmak kişinin kendi vücudundan aldığı mikropla ortaya çıkan lipödem, bacaklarda aşırı şişmeye neden oluyor.Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Ahmet Akgül, bacaklarında varis gibi damar hastalığı olanların asla pedikür yaptırmamaları gerektiğini söyledi. İşte uzmanından pedikür uyarısı...

Kadınların yanı sıra günümüzde pek çok erkeğin de bakımlı olmak adına yaptırdığı pedikür, bacaklarda bir tür damar hastalığı olan lipödeme yol açıyor. Kişinin kendi vücudundan aldığı mikropla ortaya çıkan lipödem, bacaklarda aşırı şişmeye neden oluyor. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Ahmet Akgül, bacaklarında varis gibi damar hastalığı olanların asla pedikür yaptırmamaları gerektiğini söyledi.

Pedikür yaptırmak kimlere yasak?

Prof. Dr. Akgül, pedikürün, bacaklarda selülit gibi bir görüntüyle başlayan bu nedenle de 'selülit hastalığı' da denilen lipödem hastalığına yol açtığını söyledi. Hastalığın kılcal damarlarda iltihaplanmayla ortaya çıktığını, çözüm amacıyla yapılan diyet ve sporun ise hiçbir işe yaramadığını anlatarak, "Bacaklarında herhangi bir damar hastalığı olan herkese pedikür yasaktır" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 23:23
  1. pedikür
  2. pedikür yaptırmak
  3. pedikür sağlık
  4. Ayak sağlığı
  5. ayak bakımı
  6. diyabette ayak bakımı
  7. ayak bakımı pedikür
  8. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Ahmet Akgül
  9. varis
  10. varis belirtileri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Suç duyurusu yapıldı”
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Suç duyurusu..
    2. İki aile arasında silahlı kavga! Köye..
    3. Fransa, Suriye konusunda ABD'den bilgi..
    4. Aydın'da zincirleme trafik kazası: 4..
    5. 10 araç birbirine girdi
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
    7. Bitlis'te eğitime kar engeli
    8. ABD'den BM Güvenlik Konseyi'ne Maduro..
    9. Kongre, Trump yönetimi yetkililerini..
    10. Erdoğan 'yeni parti' açıklaması: Artık..
    11. İki grup kavga etti, sokak savaş..
    12. Başkent’te kan donduran olay: Poşet..
    13. Muş’ta okullar 1 gün tatil
    14. GÜNDEM ÖZETİ / 27 Şubat 2019
    15. ABD'den Küba'ya anayasa değişikliği..
    16. Fransa DEAŞ'lı teröristleri ülkeye..
    17. Öğrencilerden Kaymakam Kendüzler’e..
    18. Tanzim noktalarında bakliyat satışı ne..
    19. Küs rolüyle 2,5 milyonluk vurgun yapan..
    20. Derede mahsur kalan köpeği itfaiye..
    21. Erdoğan: Görüşmek istedi, 'Biz sizi..
    22. Maçın ardından
    23. Tatvan’da okullar 1 gün tatil edildi
    24. Maçın ardından
    25. Bakan Soylu’dan İstanbul’a bekçi..
    26. Muş'ta eğitime kar engeli
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandıklarda..
    28. ABD İHA’sı bu ay ikinci kez Rusya..
    29. Erdoğan: "Bütün vatandaşlarımın..
    30. Kayseri polisi 6 hırsızlık olayını..
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Akşener, Nevşin Mengü'yü böyle çileden çıkardı
    Akşener, Nevşin Mengü'yü böyle çileden çıkardı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı