Pedersen'den Arap Birliği'ne ilk ziyaret Yaklaşık iki hafta önce göreve başlayan BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Kahire'de Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'la bir araya geldi

KAHİRE (AA) - Birleşmiş Milletler'in (BM) yeni Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Suriye krizinde barışçıl çözüm çabalarını görüştü. Pedersen, göreve başlamasının ardından Arap Birliği'nin Kahire'deki merkezini ilk kez ziyaret etti. Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pedersen ile Ebu Gayt, Arap ülkeleri arasında ve uluslararası düzeyde Suriye krizine barışçıl çözüm bulunması için yaptıkları görüşmelerin detaylarını ve sonuçlarını değerlendirdi. Suriye krizine ilişkin son gelişmelerin de ele alındığı görüşmede Ebu Gayt, Suriye halkının taleplerini karşılayacak barışçıl çözümün önemini vurguladı. Pedersen ise Arap ülkelerinin Suriye'ye karşı konumlarını öğrenmeye önem verdiğinin altını çizdi. Staffan de Mistura'nın istifasının ardından BM Suriye Özel Temsilciliğine atanan Norveçli diplomat Pedersen yaklaşık iki hafta önce göreve başlamıştı.





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