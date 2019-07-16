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Pedallar sağlıklı yaşam için dönüyor

Yozgat Bisiklet Severler Kulübü (YOBİS), Yozgat ve köylerinde pedal çevirerek hem faaliyetlerini sürdürüyor hem de vatandaşlara bisiklet kültürü kazandırmayı amaçlıyor.

16 Temmuz 2019 Salı 10:48
Pedallar sağlıklı yaşam için dönüyor

Yozgat Bisiklet Severler Kulübü (YOBİS), Yozgat ve köylerinde pedal çevirerek hem faaliyetlerini sürdürüyor hem de vatandaşlara bisiklet kültürü kazandırmayı amaçlıyor.


Hafta sonu köylerde ve hafta içi Yozgat kent içinde bisiklet turları düzenleyen YOBİS üyeleri, özellikle köy turlarında doğanın içinde olmanın tadını yaşıyorlar. YOBİS kulübü bu hafta sonu düzenlediği etkinlikte Yozgat ve İlçelerinden gelen üyeleriyle merkez köylerini dolaşarak 40 kilometre pedal çevirdi. Bu hafta düzenlenen gezilerinde ilk defa kulüp üyeleri için özel olarak tasarlanan giysilerle pedal çevirdiklerini söyleyen YOBİS Kulübü Başkanı Mehmet Tufan gençleri tabletten, bilgisayardan ve cep telefonundan kurtarmanın en iyi yollarından birinin bisiklete ayrılan zaman olduğunu söyledi.


Bu haftaki rotalarının Recepli, Bozlar, Güdülelmahacılı ve Divanlı köyleri olduğunu söyleyen Yozgat Bisiklet Severler Kulübü Başkanı Mehmet Tufan, “Bu haftaki rotamız toplamda 40 kilometreydi. Recepli köyünden başladığımız tur Atatürk yolundan Yozgat’a dönüşümüzle tamamlandı. Erken saatte çıktığımız gezimize ilçeden gelen arkadaşlarımızla birlikte yoğun katılım oldu. Gün içinde geçtiğimiz rotalarda belirli yerlerde mola verip yemek ve su ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Köylerimizde köy sakinleri ile sohbet edip kulübümüz hakkında bilgi veriyoruz ve köy yaşamı hakkında dertleşiyoruz. Yoldan geçen birçok kişinin dikkatini çekiyoruz. Bazıları araç kornalarına basarak selam veriyor, bazıları ise durup ne yaptığımızı soruyor. Vatandaşların beğenisini kazanıyoruz. Ayrıca doğada bulunmanın tadı da çok güzel. Kendimize unutulmaz hatıralar biriktiriyoruz. Kulübümüze sosyal medya hesaplarımızdan isteyen herkes ulaşabilir. Sağlıklı yaşam, doğayla iç içe olmak için YOBİS olarak tüm Yozgat halkını bizimle birlikte pedal çevirmeye davet ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 10:48
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