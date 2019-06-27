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Pecs Belediyesi yetkilileri Kütahya’da

Macaristan’ın Pecs Belediyesi yetkilileri, Kütahya’daki temaslarını sürdürüyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 21:21
Pecs Belediyesi yetkilileri Kütahya’da

Macaristan’ın Pecs Belediyesi yetkilileri, Kütahya’daki temaslarını sürdürüyor.


Kütahya Belediyesi ile Pecs Belediyesi ortaklığında yürütülen ’İş Birliğinin Güçlendirilmesi için Kültür ve Yaratıcılık’ projesi kapsamında Pecs Belediyesi Kültür ve Eğitim Komitesi Başkanı Bognar Laszlo, Belediye Kabinesi Başkan Yardımcısı Rabine Kovcs Eszter VIRG, Pecs Genel Meclis üyesi Kövesi Maria Ildıko, Uluslararası ve Sosyal İlişkiler Sorumlusu Feher va Gnes, Ağ Geliştirme Müdürü Peter Saloman, Strateji Uzmanı Pınar Adalı Al, Alan Koordinatörleri Hayriye Berat, Arzu İrge Özyol, Küme Uzmanı Monika Aliz Meszaros, Saha Uzmanı Ali Asker AL kentte bir dizi temaslarda bulundu.


Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, Kütahya Belediye Kültür Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Zenci, Kütahya Belediyesi proje ekibinden Sedat Aslantaş ile Mustafa Bütün’ün eşlik ettiği Pecs Belediyesi heyetine, Kütahya Belediyesi’nin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı (UCCN) program sürecine Kütahya’nın katılımı ve iletişim ağı yönetimine ilişkin Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde sunum eşliğinde bilgi verdi.


Program çerçevesinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu’na gerçekleşen ziyaretin sona ermesiyle birlikte Macaristan heyeti, Güral Porselen A.Ş.’yi ziyaret etti. Macaristan heyeti burada Güral Porselen A.Ş. Genel Müdür Mehmet Naci Pekcan tarafından karşılandı. Ziyarette porselen üretimi yapılan alanları gezen heyete, Güral Porselen hakkında bilgileri Genel Müdür Mehmet Naci Pekcan verdi.


Daha sonra Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Gölgeli, Ali İhsan Ertaş ile bir araya gelen heyetin günlük programı, Gastro Keyf’deki akşam yemeğiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 21:21
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