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Peçe düşmanı Danimarka kudurdu! Müslüman kadına sarılan polis hakkında soruşturma

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da geçen ay ülkedeki peçe yasağına karşı çıkan peçeli kadın eylemciye teselli amaçlı sarılan kadın polise soruşturma açıldı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 14:40
Peçe düşmanı Danimarka kudurdu! Müslüman kadına sarılan polis hakkında soruşturma

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da geçen ay ülkede yürürlüğe giren kamusal alanda peçe yasağına karşı çıkan kadın eylemciye teselli amaçlı sarılan kadın polise soruşturma açıldı.

1 Ağustos'ta yaşanan olayda ağladığı görülen 37 yaşındaki Ayah adlı kadın eylemcinin yanına gelen kadın polisin sarılarak eylemciyi teselli ettiği görülüyor.

Söz konusu kamusal alanda peçe takma yasağı ülkede 1 Ağustos'ta yürürlüğe girmiş, peçe yasağını protesto edenler eylem düzenlemişti.

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonları ile görüntülenmiş ayrıca bir Reuters fotomuhabiri polisla kadının sarılırkenki fotoğrafını medyaya servis etmişti.

​'POLİSİN İŞİ KANUNUN UYGULANMASINI SAĞLAMAK, KANUNA KARŞI ÇIKANLARA SARILMAK DEĞİL'

İktidardaki göçmen karşıtı Liberal Parti'den milletvekili Marcus Knuth, "Bu fotoğraf polisi müdahil olmamaları gereken çok hassas bir siyasi tartışmanın gönülsüz aktörü haline getirdi. Polisin işi kanunun uygulanmasını sağlamak, kanuna karşı çıkanalra sarılmak değil" dedi.

Ancak hakkında soruşturma açılan polisin avukatı Torben Koch, müvekkilinin olay sırasında yanlış bir şey yapmadığını düşündüğünü zira kendisinin eylemlerde tansiyonu düşürmek için tasarlanan  bir 'diyalog görevlisi' olduğunu vurguladı.

Avukat "Bu tamamen saçmalık. Müvekkilimin de açıkladığı gibi eğer benzer bir durumda başka biri de olsaydı o (polis) aynı şekilde davranacaktı" dedi. Eylemciye sarılan Daniamarkalı  kadın polisin kimliği ise açıklanmadı.

Sö konusu yasak ülkede derin fikir ayrılıklarına neden olmuştu. Kimileri yasağın laik ve demokratik değerleri desteklediğini kimileri ise yasağın din ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini savunuyor.

Avrupa'da Fransa, Belçika, Hollanda, Bulgaristan ve Almanya'nın Bavyera eyaletinde de kamusal alanlarda yüzün peçeyle örtülmesine yönelik yasak ve kısıtlamalar hayata geçirilmişti.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 14:40
  1. Danimarka
  2. Kopenhag
  3. peçe
  4. peçe yasağı
  5. peçeli kadına sarılan polis

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