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Korona Virüs PCR’ye alternatif kovid testi! Her yerde yapılabilen ve 5 dakikada sonuç veren test satışa çıktı
Korona Virüs

PCR’ye alternatif kovid testi! Her yerde yapılabilen ve 5 dakikada sonuç veren test satışa çıktı

Tıbbi malzeme firması Türklab, yerli antikor kullanarak ürettiği Kovid-19 antijen testinin satışına başladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 16:57:00 -
PCR’ye alternatif kovid testi! Her yerde yapılabilen ve 5 dakikada sonuç veren test satışa çıktı

PCR'ye alternatif geliştirilen antijen testi aynı zamanda yüzde 90'ın üzerinde yerliliğe sahip. Test, Kovid-19 ile ilişkilendirilen proteinin olup olmadığı konusunda laboratuvara ihtiyaç duyulmadan sonuç veriyor. Boğaz ve burundan alınan sürüntü örneği, test kiti içindeki tüpe sürülüyor. Ardından damlatılan solüsyon ile netice 5 dakikada ortaya çıkıyor. Firma yetkilileri, testin yüzde 95'in üzerinde hassasiyete sahip olduğunu belirtiyor. Sağlık Bakanlığından onayı da alınan antijen kiti, yurtdışına da gönderiliyor. Firma, nisan ayında da antikor testi geliştirmiş, 50 ülkeye satmıştı.

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