PCR testleri hatalı sonuçlar veriyor mu? Bilim insanları açıkladı

Oxford Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insaları, koronavirüs teşhisinde kullanılan PCR testlerine ilişkin bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma sonucu, PCR testlerinin çok hassas olması nedeniyle eski enfeksiyonlardan kalan ölü virüsleri de tespit ettiği ve böylece hatalı sonuçlar verebildiği öne sürüldü.

Çalışma kapsamında, sonucu pozitif çıkan testlerden alınan virüs kültürlerinin petri kabına konularak, çoğalıp çoğalmadıklarının izlendiği 25 farklı çalışmadan elde edilen bulgular incelendi.

Araştırmanın başyazarı Prof. Dr. Carl Heneghan, enfeksiyonun yaklaşık 1 hafta sonra güç kaybetmeye başladığına dikkat çekti. Haneghan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada bu testlerin virüsün varlığını pozitif veya negatif olarak tespit etmesi yerine virüs miktarının belli bir düzeyin altında olması halinde pozitif çıkmayacak şekilde düzenlenmesini tavsiye etti.