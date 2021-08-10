PCR testi nedir? PCR zorunlu mu olacak?
PCR testi, koronavirüs teşhisinde kullanılan bir testtir. Türkiye’de aşılama uygulaması hızla devam ediyor. Aşılama uygulaması devam ettiği halde vaka sayıları istenilen rakamlara düşmüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yan yana oturulması gereken yerlerde aşı olmayan kişilerden PCR testi istenebileceğini söyledi. Peki, PCR zorunlu mu olacak?
Koronavirüsün salgını mücadelesinde adını sıkça duyduğumuz PCR testi, kapalı alanlara girerken test zorunluluğunun getirileceğinin konuşulmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. PCR zorunlu mu olacak? İşte merak edilen haberin detayları…
PCR zorunlu mu olacak?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da PCR testiyle ilgili yakında yeni kararlar alınabileceğine işaret etti. Koca, toplumda yan yana oturulması gereken yerlerde PCR testi istenebileceğini söyledi. Aşı yaptırmayanlar için PCR testinin uygulanabileceğini belirten Bakan Koca, testin ücretsiz olacağını ve aşı olmamakta direnenlerin 2 gün arayla devlet hastanelerinde ücretsiz PCR testi yaptırabileceklerini vurguladı.