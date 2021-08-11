PCR testi, koronavirüs teşhisinde kullanılan bir testtir. Koronavirüs salgını mücadelesinde adını sıkça duyduğumuz PCR testi gündem konusu haline geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, PCR testinin artık zorunlu olduğunu duyurması üzerine vatandaşlar testin kimlere zorunlu olduğunu sorgulamaya başladı. İşte merak edilen haberin devamı…

PCR testi kimlere zorunlu oldu?

Bilim Kurulu toplantısından sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca” Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayan kişiler ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir. Özellikle öğrenci velileri ya aşılarını tamamlayacaklar ya da hastalık taşımadıklarını düzenli olarak kontrol ettirmek zorunda olacaklar. Bunun detaylarını ilgili kurumlarımızla yapacağımız ortak çalışmalar neticesinde ilan edeceğiz. Tekrar ifade etmek istiyorum yüz yüze eğitim olmazsa olmazımızdır. Çünkü artık aşı var. Aşı iş ve eğitim hayatı için artık bir teşvik ve tercih değil toplumsal bir ödevdir.” Şeklinde açıklama yaptı.