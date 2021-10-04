PCR testi hangi illerde yapılacak? Öğrencilere PCR testi yapılacak iller listesi.

Milli Eğitim Bakanlığı 10 pilot il belirledi ve o illeri Sağlık Bakanlığı'na iletti. Edirne ve Balıkesir'in de aralarında olduğu uygulama için İstanbul, Ankara ve İzmir için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Sağlık ekipleri vaka sayılarına ve okullardaki nüfus yoğunluğuna bakarak pcr uygulaması için okullara gidecek. Velilerin onayıyla imzalanan kağıtların ardından ekipler okula giderek öğrencilerden PCR örneği alacak. Uygulama, okullardaki gizli vakaları tespit etmek için önemli rol oynarken salgının yayılım hızı da tespit edilmiş olacak. Belirlenen 10 ilde başlayan uygulamanın Türkiye geneline yapılması bekleniyor.

Okullarda PCR testleri nasıl yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Öğrencilerimize tarama amaçlı yapılacak testlerde velilerimizin izni olmadan hiçbir işlem tesis edilmeyecektir. Velilerimiz onay formunda öğrenciden test için numune alınmasına izin vermeleri halinde sadece boğazdan örnek alınarak tarama işlemi yapılacaktır” diye konuştu.

PCR testi kime yapılacak?

İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeyi hatırlatarak başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile servisleri şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış ya da daha önceden hastalık geçirmemiş olanlardan, haftada iki kez PCR testi isteneceğini belirterek "PCR testi sonuçları, okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak.