PCR, bir tanı testi olarak bilinmektedir. Özellikle de günümüzde koranavirüs ile mücadele döneminde tanı konulma sürecinde PCR testlerinden sıklıkla faydalanılmaktadır. PCR, Polymerase Chain Reaction kelimesinin kısaltılmış hali olarak bilinmektedir. PCR testi sonucunda kişi negatif veya pozitif olmak üzere sonuç alır. Kişinin PCR test sonucunun pozitif çıkması durumunda kişinin enfekte olduğu ve virüsü taşıdığını anlamak mümkündür. PCR testi zorunluluğunun getirileceğini haber alan kişiler PCR testi devlet hastanesinde ücretli mi? PCR testi zorunlu mu? Sorularına cevap aramakta. İşte merak edilen haberin devamı…

PCR testi zorunlu mu ve devlet hastanesinde ücretli mi?

Kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunarak, ''Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa pcr testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarından düzenli pcr testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız. Tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafede bu kurallara riayet özellikle bizim sağlığımızın temel esasıdır.'' ifadelerine yer verdi. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zorunlu tutulacak PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını ifade etti.