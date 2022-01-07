PCR test ve aşı üzerinden iktidarı hedef almıştı!

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Koronavirüs aşısı yaptırmayacağını söyleyerek kitleleri aşıya karşı etkileyen Yıldız Tilbe, kadın hayranının kendisini öpme isteğini, "Yok yok, uzak dur." diyerek reddetti.

PCR test kararı üzerinden Sağlık Bakanlığı'nı hedef almıştı!

Görüntülerde koronavirüs endişesi yaşadığı anlaşılan Yıldız Tilbe, bir yandan aşı yaptırmayacağını söyleyerek diğer yandan da Sağlık Bakanlığı'nın pandemi tedbirleri kapsamındaki PCR test kararını çok sert ifadelerle hedef almıştı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tilbe, şunları söylemişti:

Okula giden, aşı olmak istemeyen çocukların burnundan beynine kadar PCR çubuklarını haftada iki kez sokacaksınız öyle mi? Allah razı olmasın.

Aşı olmayanların çalışma hakkını elinden almak yaşam hakkını elinden almaktır. Bu haksızlıktır. Okuma hakkını elinden alamazsınız, dolaşma seyahat hakkını bir aşı için iptal edemezsiniz. Bu sahtekarlıktır. Kanunlaştılışmış sahtekarlık.

Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum, Allah'ın dediği olur. Allah bize de göstersin, herkesin bir hesabı varsa O'nun da bir hesabı vardır. Bakalım Rab'bim nasıl ayaklarına dolandıracak.