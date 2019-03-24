Pazaryolu’nda Sekmen coşkusu

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Pazaryolu’na çıkarma yaptı. AK Parti’nin Pazaryolu Seçim İrtibat Bürosu’nda partililerle bir araya gelen Başkan Sekmen, ilçe merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi, kahvehane sohbetlerine katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Sekmen, seçim çalışmalarını Pazaryolu ilçesinde sürdürdü. Kaymakamlık ziyaretinin ardından Pazaryolu Seçim İrtibat Bürosu’na gelen Başkan Sekmen, burada partililerin büyük ilgisiyle karşılaştı.

Partili seçmenlerle buluşmasında Erzurum’un yaşadığı gelişim sürecini anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bu seferberlik devam edecek. Bizim Erzurum’a sözümüz var; bu kadim memleketi bölgenin incisi haline getireceğiz, Erzurum’u her yönüyle marka şehir yapacağız” dedi.

Geride kalan 5 yıllık görev süresinin hizmet ve yatırımlarla dolu olduğunun altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, seçmenlere şöyle seslendi: “Bugün burada sizlerin huzurunda bulunuyorsak; hamdolsun ortaya bir gayret koyduğumuz ve tüm mesaimizi Erzurum’a harcadığımız içindir. Erzurum dünkü Erzurum değil; Erzurum artık turizmde, tarımda, hayvancılıkta, eğitimde ve sağlıkta, kültürde ve sanatta giderek markalaşıyor. Halkımızın istek ve beklentileri doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projelerimiz, şehrimize çok büyük bir ivme kazandırdı. Altyapı yatırımlarımız, üstyapı çalışmalarımız, kentsel dönüşüm uygulamalarımız, sektörel yatırımlarımız, eğitim, kültür ve sanat yaklaşımlarımız sayesinde Erzurum eşsiz bir cazibeye büründü. Öyle ki; 20 yıldır nüfus kaybeden bu şehirde göç durmakla kalmadı, bir de tersine döndü. Erzurum artık göç alıyor, güç alıyor, kuvvetleniyor, ayağa kalkıyor. Bunlar akşamdan sabaha kaydedilecek gelişmeler değil. Bunlar sizlerden aldığımız destek sayesinde ortaya koyduğumuz gayret ve çabayla oldu. Erzurum’u anlayarak oldu, Erzurum’u dinleyerek oldu. Toplumun tüm kesimlerinin beklentilerine cevap verebilecek kapasitedeki nitelikli projelerimiz sayesinde oldu.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’da ortaya koydukları topyekûn kalkınma modeli sayesinde şehrin dört bir taraftan canlanmaya başladığını kaydederek, “Erzurum’da değerlendirilmeyi bekleyen çok önemli potansiyeller var. Pazaryolu ilçemizin kendine has dinamikleri olduğu gibi, İspir’in, Tortum’un, Hınıs’ın Pasinler’in, kısacası her ilçemizin farklı bir ayrıcalığı, özelliği ve güzelliği var. Biz bunlara odaklanacağız, bu özellikleri gün yüzüne çıkartacağız, harekete geçireceğiz, katma değere dönüştüreceğiz. Tarımımızı ve hayvancılığımızı sürdürülebilir üretim modelleriyle geliştireceğiz. İlçelerimizde göletleri, sulama kanallarını, canlı hayvan pazarları ve borsalarını işte bunun için yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Ve bu sürecin sonunda karşımıza çıkacak olan sonuç; kazanç olacak, istihdam olacak, yeni iş alanları ve iş kapıları olacak. Pazaryolu kazanacak, Karayazı kazanacak, Tortum kazanacak, İspir, Pasinler, Horasan kazanacak, kısacası tüm ilçeleriyle birlikte kazanan Erzurum olacak. Bizler bu hedef doğrultusunda önemli mesafeler kaydettik; 31 Mart seçimlerinden sonra Allah’ın izni ve sizlerin de desteğiyle hizmet yolunda yürümeye hep birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Öte yandan partililer ve seçmenlerle görüş alışverişinde bulunduktan sonra Başkan Sekmen, ilçe esnafını işyerlerinde ziyaret etti. Kapısını çaldığı her esnaftan çok yakın ilgi gören Sekmen, 31 Mart seçimlerinin önemine işaret etti, AK Parti’ye neden oy verilmesi gerektiğini maddeler halinde sıraladı. Sekmen, “31 Mart’ta Cumhur İttifakı’na verilecek her bir oy, ülkede siyasi istikrar ve huzur ortamının devamını sağlayacağı gibi, Erzurum özelinde ise, müreffeh yarınlara giden yolun da inşası anlamına gelecek” dedi.